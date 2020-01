Cabello le da la bienvenida a Luis Parra como presidente del Parlamento

(08 de enero del 2020. El Venezolano).- El presidente de la Constituyente cubana, Diosdado Cabello, dio una clase de descaro durante su discurso en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, lugar en donde reconoció a Luis Parra, el diputado Clap, como supuesto “presidente” del Parlamento venezolano.

“No tengo interés en defender a Luis Parra, ni lo conozco, lo he visto de lejos. Nuestro interés es la AN. Si la AN quiere entrar en acato de estas leyes debe reconocer la constitución y la ANC, así de sencillo“, dijo durante un discurso desde el Palacio Federal Legislativo.

“Bienvenido Luis Parra, en el momento que él considere, no estamos apurados, yo lo vi ahorita instalado en su oficina. Está allí en su oficina, oficina del presidente de la AN, nosotros desde la ANC hemos sido flexible, Juan Guaidó cada vez que iba a sesionar era autorizado por nosotros y le prestábamos la seguridad sin problemas“, agregó.