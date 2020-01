Resumen de noticias del lunes 6 de enero 2020 de Europa Press

(07 de Enero del 2020. El Venezolano).- La agencia Europa Press, dio a conocer el resumén de las principales noticias a nivel mundial.

Internacional

- Afganistán.- El conflicto en Afganistán dejó cerca de 426.000 desplazados en 2019, según datos de la OCHA

- Afganistán.- Mueren cinco personas, entre ellas un exlíder muyahidín, en una operación en la capital de Afganistán

- Alemania.- La Policía de Alemania mata a un hombre armado con un cuchillo frente a una comisaría en Gelsenkirchen

- Alemania/Rusia.-Putin invita a Merkel a una visita oficial el sábado a Moscú para tratar la situación en Oriente Próximo

- AMP.- EEUU.- EEUU celebra la reelección de Guaidó en la Asamblea Nacional pese a los "esfuerzos" de Maduro

- Australia.- Imputadas 24 personas en Australia por supuestamente haber provocado incendios forestale de forma deliberada

- Australia.- Llueve en el este de Australia pero la calidad del aire en Canberra sigue en niveles peligrosos

- Bangladesh.- Miles de universitarios salen a las calles de Bangladesh para condenar la violación a una compañera

- Bolivia.- Cocaleros del MAS anuncian el fin de la "resistencia pacífica" al Gobierno de Áñez para el 22 de enero

- Bolivia.- Evo Morales vuelve a condenar el "salvajismo" de las autoridades bolivianas durante las protestas

- Burkina Faso.- HRW constata más de 250 civiles muertos desde abril por el terrorismo islamista en Burkina Faso

- Chile.- La desaprobación a la gestión de Piñera se mantiene en un 80 por ciento, según sondeo

- China.- China propone cambios en los libros escolares de Hong Kong para prevenir "futuros incidentes violentos"

- EEUU.- El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton se declara listo para testificar en el juicio a Trump

- EEUU/Irak.- Trump amenaza a Irak con sanciones si hay "alguna hostilidad" respecto al abandono de las tropas

- India.- Una turba deja al menos 34 heridos en India durante el asalto a una universidad contraria a la ley de ciudadanía

- Indonesia.- Aumentan a 66 los fallecidos por las lluvias torrenciales en Indonesia

- Irak.- Al menos tres heridos por un ataque con misiles en Bagdad

- Irak.- Al Sadr pide crear un "regimiento internacional de resistencia" contra EEUU tras la muerte de Soleimani

- Irak.- Alemania dice que "no es muy útil" amenazar a Irak con sanciones por una posible expulsión de tropas extranjeras

- Irak.- Amnistía recuerda a Trump que todo ataque contra el patrimonio cultural de Irán constituiría un crimen de guerra

- Irak.- Boris Johnson urge a la "desescalada" en Irán después de hablar con Trump y Merkel

- Irak.- China critica a EEUU por matar a Soleimani y dice que "nadie quiere ver" un mayor deterioro en Oriente Próximo

- Irak.- EEUU alerta a sus ciudadanos en Israel de posibles represalias tras la muerte del general Soleimani

- Irak.- El Consejo de Seguridad israelí se reunirá hoy para discutir medidas de defensa tras la muerte de Soleimani

- Irak.- El nuevo comandante de la Fuerza Quds promete vengar a Soleimani y dice que EEUU "será expulsado de la región"

- Irak.- El primer ministro de Irak insiste en que la presencia militar de EEUU depende de su autoridad

- Irak.- Guterres alerta de que "vivimos tiempos peligrosos" y pide reducir la tensión tras el ataque de EEUU

- Irak.- Irak limita las operaciones de la coalición internacional y le prohíbe los movimientos por tierra y aire

- Irak.- Israel se distancia del bombardeo de EEUU que mató al general iraní Qasem Soleimani

- Irak.- La Cámara de Representantes votará una resolución para "limitar" las acciones militares de Trump contra Irán

- Irak.- Milicias de Irak convocan "marcha de un millón de personas" por su 'número dos', muerto en el bombardeo de EEUU

- Irak.- S&P ve una escalada "contenida" de tensión regional tras la muerte del general Soleimani

- Irak.- Trump advierte de que si Irán ataca a algún objetivo estadounidense, EEUU contraatacará "rápidamente"

- Irak.- Trump garantiza que Irán jamás se convertirá en una potencia nuclear

- Irak.- Turquía dice que la muerte de Soleimani en un bombardeo de EEUU supone "un riesgo grave para la paz en la región"

- Irak.-Stoltenberg llama a la "contención" tras confirmar la suspensión temporal de los entrenamientos de la OTAN en Irak

- Irán.- Alemania, Reino Unido y Francia piden a Irán que vuelva cumplir "plenamente" sus "compromisos" del pacto nuclear

- Irán.- Cientos de miles de iraníes participan en los actos por el funeral de Qasem Soleimani en Teherán

- Irán.- HRW critica a Trump por amenazar con destruir el patrimonio cultural de Irán si estalla un conflicto

- Irán.- Japón mantiene su plan para desplegar militares para garantizar la seguridad de sus barcos en Oriente Próximo

- Irán.- Rusia pide a la comunidad internacional que facilite el retorno de Irán al acuerdo nuclear

- Irán.-La UE defiende el acuerdo nuclear con Irán y señala que cualquier sanción seguirá las verificaciones de la agencia

- Israel.- Rivlin dice que le sorprendió la decisión de Netanyahu de pedir inmunidad parlamentaria en Israel

- Japón.- El ministro de Justicia japonés tilda de "crimen" la huida de Carlos Ghosn a Líbano

- Kenia.- Somalia condena el ataque de Al Shabaab a la base militar de Manda

- Libia.- El Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar anuncia la conquista de la ciudad de Sirte

- Libia.- El gobierno de unidad de Libia condena el ataque contra una academia militar en Trípoli

- Libia.- La UE advierte de un recrudecimiento de la violencia en Trípoli y aboga por una solución política en Libia

- Libia.- Las fuerzas del mariscal libio Haftar anuncian su entrada en Sirte

- Libia.- Un misil lanzado por Haftar impacta en un centro médico en Trípoli

- Nigeria.- El Ejército de Nigeria rescata a más de 460 civiles en una serie de operaciones contra Boko Haram

- Polonia.- Mueren cuatro personas y 22 resultan heridas a causa de un incendio en un hospicio en Polonia

- R.Unido.- El Partido Laborista británico elegirá el próximo 4 de abril al sucesor de Jeremy Corbyn

- RDCongo.- El Ejército de RDC asegura haber matado a 16 milicianos en enfrentamientos en el noreste del país

- Siria.- Mueren 15 civiles, entre ellos tres niños, en ataques del Ejército de Siria en las provincias de Idlib y Alepo

- Sudán.- Tribus de Darfur Occidental pactan el fin de los combates tras la muerte de 65 personas en El Geneina

- Turquía.- Condenadas a cadena perpetua 18 personas por su papel en el intento de golpe de Estado en Turquía en 2016

- UE.- Borrell convoca a los Veintiocho a una reunión extraordinaria este viernes para abordar la situación en O.Próximo

- Venezuela.- Diputados opositores denuncian un fallido "golpe de Estado" por parte del "Gobierno gorila" de Maduro

- Venezuela.- El Gobierno de Venezuela carga contra EEUU por su "intervencionismo" en la reelección de Guaidó

- Venezuela.- El Grupo de Lima aplaude la reelección de Guaidó a la Asamblea Nacional tras la votación alternativa

- Venezuela.- El Grupo de Lima condena "el uso de la fuerza" de Maduro para "impedir" la votación en la Asamblea Nacional

- Venezuela.- La Asamblea Nacional de Venezuela ratifica a Guaidó como presidente en una sesión alternativa

- Venezuela.- La UE reconoce a Guaidó como presidente de la Asamblea hasta que se pueda repetir la votación

- Venezuela.- Parra se ratifica como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y defiende la legalidad del proceso

*** Temáticas ***

- AV.- Rally/Dakar.- Fernando Alonso se queda sin opciones en el Dakar tras chocar con una roca

- Cultura.- '1917' y 'Érase una vez en... Hollywood' triunfan en los Globos de Oro 2020

- Cultura.- 'Dolor y gloria', Ana de Armas y Antonio Banderas, sin suerte en los Globos de Oro

- Fútbol.- Benzema y Bale, probables bajas en la Supercopa por problemas físicos

- Fútbol.- Celades convoca a toda su plantilla para viajar a Arabia Saudí

- Fútbol.- Fallece a los 84 años Hans Tilkowski, portero de Alemania en la final del Mundial 1966

- Fútbol.- Nacho Monreal sufre una lesión muscular de grado 1 en la pierna derecha

- Fútbol.- Neuer considera "irrelevante" la llegada de Nübel al Bayern

- Fútbol/Supercopa.- Gil Manzano arbitrará la primera semifinal entre Real Madrid y Valencia

- Portaltic.-LG presenta su futuro plan de trabajo para el desarrollo de IA en CES 2020

- Portaltic.-LG refuerza su gama de televisores OLED con 14 nuevos modelos que ofrecen desde diseño a resoluciones 8K

- Portaltic.-Netatmo refuerza la seguridad del hogar con sus nuevas Cerradura y Llaves Inteligentes

- Rally/Dakar.- Alonso: "Quería vivir todos los extras y esto también es parte de la carrera"

- Rally/Dakar.- Laia Sanz: "Me he comido una piedra que me ha catapultado"

- Rally/Dakar.- Nani Roma: "El ritmo empieza a ser bueno"

- Rally/Dakar.- Sainz: "Hemos tenido que dar media vuelta dos veces"

- Tenis.-(Crónica) Serbia doblega a Francia y alcanza los cuartos de final de la ATP Cup

- Tenis.-Verdasco se estrena con triunfo ante Andújar en Doha

*** Desde España ***

- Argentina.- La escritora creativa Clara Obligado participará en el Aula de Literatura 'José Antonio Gabriel y Galán' en Plasencia

- Argentina.- La labor editorial del argentino Edgardo Antonio de Vigo centra una exposición en el Meiac de Badajoz

- Arte latinoamericano, creadores emergentes y fotografía, en las exposiciones de la Comunidad el primer semestre de 2020

- Brasil.- Mercedes-Benz y Bosch invertirán 15,4 millones en construir un nuevo centro de pruebas en Brasil

- Estados Unidos.- Ford reduce un 3% sus ventas en EE.UU. en 2019

- Estados Unidos.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

- Letizia.- Agenda Informativa de Europa Press para el 6 de enero

- Panamá.- La Audiencia Nacional juzga este mes a Ana María Cameno, la 'reina de la coca', que se enfrenta a 24 años de cárcel

- Papa Francisco.- El Papa rechaza una fé reducida a "hermosas doctrinas" y advierte de los "dioses" del dinero o el consumo

- Papa Francisco.- El Papa: "La experiencia de Dios no nos bloquea, sino que nos libera"

- Uruguay.- Bautista también arrolla a Roncadelli y adelanta a España frente a Uruguay

- Uruguay.- Tenis.- Carreño y Feliciano completan el pleno de victorias ante Uruguay

- Uruguay.- Tenis.- Nadal derrota a Cuevas y confirma la victoria de España ante Uruguay en la ATP Cup

- Venezuela.- CIE No denuncia la expulsión mañana a Venezuela de interno de Zapadores afectado de VIH

- Venezuela.- Muguruza abre el año con victoria ante Wang en China