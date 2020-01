Fracción 16J respaldó a Guaidó en la sesión para retomar el Parlamento

(7 de enero de 2020. El Venezolano).- La Fracción Parlamentaria 16 de Julio respaldó este martes al presidente encargado de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, en la sesión ordinaria y la toma de la sede legislativa, luego que militares armados lo impidieran el domingo.

Antes de consumarse el golpe parlamentario ejecutado por Luis Parra, con el apoyo del chavismo y 17 diputados disidentes de la oposición, la Fracción 16J había decidido que se abstendría de votar para reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN), ante lo que consideraban como una cohabitación del gobierno interino con el régimen madurista.

Pero, sorpresivamente, cuando la mayoría opositora sesionó en la sede del diario El Nacional, el bloque parlamentario 16J votó a favor de la terna que proponía a Guaidó como jefe del Parlamento. "Hemos decidido respaldar la democracia y la institucionalidad", señaló antes de la votación el diputado miembro de la fracción, Omar González.

A pesar del apoyo mostrado este martes en la que fue la primera sesión ordinaria del 2020, los diputados de esta coalición, pertenecientes al ala más radical de la oposición, le recordaron a Guaidó las razones por las que iban a salvar su voto el domingo.

"No podemos avalar la cohabitación, ni la continuidad de una política que no privilegia a la liberación del país", dice un comunicado mediante el que aclararon: "Votamos por Juan Guaidó el 5 de enero de 2019 de manera condicionada, no fue un cheque en blanco".