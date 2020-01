¿Quiénes triunfaron en los Globos de Oro? Conozca la lista de ganadores

(06 de Enero del 2020. El Venezolano).- Los Golden Globes 2020 dieron inicio a la temporada de premios de películas. Esta edición número 77, contó con el actor y comediante Ricky Gervais como anfitrión y fue presentada desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Entre las casas productoras, la también plataforma de streaming Netflix lideró la lista de candidatos con 34 nominaciones.



Mientras tanto, entre las películas más reconocidas con nominaciones estuvieron "The Irishman", "Joker", "Once Upon a Time in Hollywood" y "Marriage Story".

Conozca quienes fueron los ganadores de la noche de acuerdo a reseña de metro.pr:

Premio Carol Burnett (por contribuciones excepcionales en y fuera de la pantalla):

- Ellen Degeneres

Premio Cecil B. DeMille (por contribuciones excepcionales en el mundo del entretenimiento):

- Tom Hanks

Mejor actor en una serie, comedia o musical:

- Ramy Youssef, "Ramy"

Mejor Actor en una serie limitada o película de televisión:

- Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada, o película para televisión:

- Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

Mejor serie de televisión, drama:

- "Succession"

Mejor Actriz en una serie, comedia o musical:

- Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Mejor película extranjera:

- "Parasite"

Mejor actor en una serie, drama:

- Brian Cox, "Succession"

Mejor guión de una película:

- Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor película animada:

- "Missing Link"

Mejor actriz de reparto en una película:

- Laura Dern, "Marriage Story"

Mejor serie, comedia o musical:

- "Fleabag"

Mejor canción original de una película:

- "(I'm Gonna) Love Me Again" – "Rocketman"

Mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada o película para televisión:

- Patricia Arquette, "The Act"

Mejor actriz en una serie, drama:

- Olivia Colman, "The Crown"

Mejor director:

- Sam Mendes, "1917"

Mejor Actriz en una serie limitada o película de televisión:

- Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Mejor película para televisión o serie limitada:

- "Chernobyl"

Mejor banda sonora de una película:

- Hildur Guðnadóttir, "Joker"

Mejor actor de reparto en una película:

- Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor actor en una película, comedia o musical:

- Taron Egerton, "Rocketman"

Mejor actriz en una película, comedia o musical:

- Awkwafina, "The Farewell"

Mejor película, comedia o musical:

- "Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor actor en una película, drama:

- Joaquin Phoenix, "Joker"

Mejor actriz en una película, drama:

- Renée Zellweger, "Judy"

Mejor película, drama:

- "1917"