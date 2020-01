Estos son los diputados de oposición que dieron la espalda a Juan Guaidó

View this post on Instagram

#NoticiasEV Los rostros de la traición, diputados que traicionaron al pueblo venezolano que burlaron la esperanza de un cambio. Identifique a cada uno y diga qué opina sobre ellos. Ellos aceptaron dinero manchado de sangre y corrupción: 1.-Luis Parra 2.- José Brito 3.-Franklin Duarte 4.-Conrado Pérez 5.-Freddys Paz 6.-Adolfo Superlano 7.-Nelgal Morales 8.-Leandro Domínguez 9.-GUILLERMO LUCES (ARAGUA) 10.-José A. España 11.-José Aparicio 12.-José Gregorio Noriega 13.-Kerrins Mavarez 14.-Lucila Pacheco 15.- Luis Loaiza 16.-Manuel González 17.- Richard Arteaga 18.-Willian Gil. ¡PROHIBIDO OLVIDAR! . . #EVNews #sosvenezuela #05ENE #AsambleaNacional #JuanGuaidó #Venezuela #GolpealParlamento