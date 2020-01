Diputados opositores repudian la juramentación de Luis Parra como presidente a la AN

(05 de Enero del 2020. El Venezolano).- Diputados de la Asamblea Nacional rechazaron este domingo, la juramentación de Luis Parra, como presidente de la Asamblea Nacional.

A través de las redes sociales el parlamentario Simón Calzadilla, indicó que el régimen de Nicolás Maduro "bloqueó la señal de teléfonos, internet, el sonido, robaron a diputadas, más de 40 piquetes bloqueando al acceso al Palacio. Un régimen muy desesperado, débil y sin pueblo perpetra semejante atropello a la representación parlamentaria del soberano venezolano" .

Asimismo, Americo De Grazia, resaltó que lo ocurrido este domingo es "nn zarpazo más del régimen contra la democracia y la única institución legítima de la AN. Es hora de anunciar la nueva directiva del parlamento.Niegan la entrada de los diputados al hemiciclo, nos persiguen, nos encarcelan, nos destierran".

Asimismo, Julio Borges, desde el exilio denunció en sus redes sociales que "los asaltantes de la AN se aprovecharon de la violencia y en complicidad con el madurismo y las Fuerzas de Seguridad del Estado para perpetrar un Golpe de Estado al parlamento y a la voluntad de los venezolanos".

Mientras que Freddy Guevara indicó en sus redes sociales que "eso no se puede llamar si quiere falsa directiva, son unos vulgares asaltantes del parlamento. Este show no les dura si no hasta que la mayoría parlamentaria que mantenemos se conforme. Como se hará. Podrán tomar por fuerza el palacio,pero jamas tendrán mayoría".

