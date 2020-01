Guaidó informó a la comunidad internacional sobre el proceso de elección de Junta Directiva de la AN este #5Ene

(03 de Enero del 2020. El Venezolano).- El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó a la comunidad internacional que este 5 de enero será ratificada la Presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución Nacional.

Guaidó recordó que desde que el pasado 23 de enero del 2019, por mandato Constitucional, una vez declarada la usurpación de funciones de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro, el presidente del Parlamento ha tenido que asumir la presidencia encargada de la República.

El primer mandatario de Venezuela recordó que ante estas acciones el régimen usurpador de Nicolás Maduro se ha dedicado a perseguir a los parlamentarios, con violación del recinto de la AN, soborno a diputados, persecución, imputación de delitos infundados, violación de la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución y ejecución de detenciones arbitrarias que los ha forzado a la clandestinidad, al refugio y al exilio.

Ante estas acciones arbitrarias, el pasado 17 de diciembre el Parlamento aprobó la Reforma del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, incorporando regulaciones que permitirán la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la votación electrónica de los Diputados que se encuentran en el exilio, para garantizar un proceso democrático en dicha votación.

Por esta razón, el presidente (E) de Venezuela instó a la comunidad internacional y los organismos multilaterales a que supervise de cerca este proceso que se llevará a cabo el próximo 5 de enero en el Parlamento.

Comunicado íntegro:

Como Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a la Comunidad Internacional con el propósito de informar que, tal y como lo establece la Constitución, nuestras Leyes y los Acuerdos Parlamentarios, este 5 de enero del año 2020 será ratificada la Presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional venezolana.

Importante recordar que, desde el día 23 de enero del año 2019, y por mandato Constitucional, una vez declarada la usurpación de funciones de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro, me ha correspondido, como Presidente del Parlamento, asumir la Presidencia encargada de la República de Venezuela, contando con el apoyo irrestricto de los ciudadanos venezolanos y el de más de 56 naciones hasta lograr el Cese de Usurpación, un gobierno de transición y elecciones presidenciales libres, justas, transparentes, con garantías y veeduría internacional, de acuerdo a lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de nuestra Carta Magna vigente.

No es desconocido para la Comunidad Internacional las pretensiones de Nicolás Maduro de evitar la continuidad del proceso de restauración democrática que me ha correspondido liderar. El régimen ha ejecutado medidas coercitivas en contra de los Diputados, que van desde la ilegalización de partidos políticos, violación del recinto de la AN, soborno a parlamentarios, persecución, imputación de delitos infundados, violación de la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución y ejecución de detenciones arbitrarias que los ha forzado a la clandestinidad, al refugio y al exilio con el único propósito de evitar que estos voten libremente y así quebrar el quórum que permitiría la continuidad de mi gestión en la Presidencia del Parlamento y consecuentemente en la Presidencia encargada de la República.

Es por ello que, en aras de proteger la soberanía popular y asegurar la realización de las sesiones respectivas para contrarrestar las pretensiones del régimen de romper el quórum, eliminar y/o disolver a la Asamblea, la misma aprobó el día

17 de diciembre de 2019, la Reforma del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, incorporando regulaciones que permitirán la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la votación electrónica de los Diputados; al ser éste un Reglamento aprobado por la Asamblea Nacional, la votación resultante de la misma debe ser reconocida. En ese sentido, insto respetuosamente a la comunidad internacional y los organismos multilaterales a poner especial atención a Venezuela durante este importante día.

Hoy más que nunca seguimos comprometidos con la lucha por rescatar la libertad de Venezuela.