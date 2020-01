"Free Color", la historia de Cruz- Diez en un documental

View this post on Instagram

Liberar el color de la forma, ese fue tu sueño y aquí se cuenta parte de esa historia. Que orgullo haber sido parte de esta producción que demuestra que los artistas son de avanzada y viven más allá de su época. En el perfil encontrarán el link con la información del festival. • • @articruz El emblemático Festival Internacional de Cine de Palm Springs anuncia el estreno mundial del documental Free Color, basado en la vida y legado artístico del Maestro franco-venezolano Carlos Cruz-Diez. El documental dirigido por Alberto Arvelo, explora la historia y el proceso creativo que protagonizó el genio del color por mas de cinco décadas, y a su vez documenta lo que se convirtió en su obsesión: liberar al color de la forma. La cinta narra la última gran cruzada de uno de los mas grandes artistas de nuestros tiempos junto a un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de California, provocando un fascinante dialogo entre el arte y la ciencia. El estreno de la película tendrá lugar el sábado 4 de enero de 2020 en el Annenberg Theater de Palm Springs, California. Carlos Cruz-Diez falleció en París el pasado 27 de Julio, poco antes de cumplir 96 años. Free Color cuenta con la participación de la familia Cruz-Diez junto a un destacado grupo de artistas y científicos, como el filósofo Jonathan Cohen, el actor Édgar Ramírez, los científicos Seamus Blackley, Ana Asenjo y Spyridon Michalakis, la curadora Mari Carmen Ramírez, los compositores Gustavo Dudamel, Devendra Banhart, Nascuy Linares, Álvaro Paiva-Bimbo, la cantante Nella Rojas, el escritor Leonardo Henríquez, los animadores Alberto Hadyar, Jorge Ruíz Cano y el cinematógrafo John Márquez. Free Color es una creación de Karibanna Content, en asociación con Articruz, con apoyo especial de la Cruz-Diez Art Foundation, Atelier Cruz-Diez, en co-producción con Hapax Studio, Tres Cinematografía y la colaboración especial de la Embajada de Francia en Venezuela. Producido por Gabriela Camejo, Paula Manzanedo-Schmit, Gabriel Cruz Mendoza, David G. Azoulay y Joe Torres. #CruzDiez #AlbertoArvelo #EdgarRamirez #FreeColor #worldpremiere #GustavoDudamel #NellaRojas #DevendraBanhart #NascuyLinares #AlvaroPaivaBimbo #Seamusbla