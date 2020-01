Presidencia Encargada emitió alerta internacional por desaparición forzada de Gilber Caro

View this post on Instagram

#NoticiasEV La Presidencia Encargada de Venezuela, emitió un comunicado emitiendo una alerta internacional sobre la desaparición forzada del diputado Gilber Caro y el periodista Víctor Ugas. En el escrito destacan que "al momento desconocemos el paradero, el estado fisico y mental del Parlamentario y del periodista". . . #EVNews #Venezuela #AsambleaNacional #JuanGuaido #GilberCaro #VictorUgas #31Dic