View this post on Instagram

#NoticiasEV El Times Square se vistió de lujo para darle la bienvenida al 2020 con la tradicional caída de la famosa New Year’s Eve Ball, la cual, desciende 77 pies en 60 segundos y se prende de luces y colores. Vídeo: @tvvnoticias . . #EVNews #happynewyears #newyears #TimesSquare #NuevaYork #1Ene