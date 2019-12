Representantes de la Embajada de Venezuela visitaron cárcel migratoria en Florida

(28 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- Autoridades de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante Estados Unidos, del gobierno interino del Presidente Juan Guaidó, visitaron este viernes el “Broward Transitional Center" (BTC), ubicado en Pompano Beach, Florida, para evaluar y atender la situación de los ciudadanos venezolanos que allí permanecen detenidos por razones migratorias.

La comisión conformada por el Ministro Consejero Gustavo Marcano; el Director de Asuntos Consulares, Brian Fincheltub; y el Director de Comunicaciones, Johan Merchán, recorrieron las instalaciones del BTC, donde sostuvieron reuniones durante 3 horas con 50 detenidos venezolanos, 16 mujeres y 34 hombres, en su mayoría profesionales universitarios, a quienes escucharon sus planteamientos y respondieron inquietudes sobre sus procesos migratorios en los Estados Unidos.

A la salida del recorrido por el centro migratorio, el Ministro Consejero, Gustavo Marcano, destacó que la mayoría de los venezolanos que se encuentran en los centros de detención del ICE son solicitantes de asilos políticos, y afirmó que “la dictadura criminal de Nicolás Maduro es la única responsable por el sufrimiento y el dolor que hoy padecen nuestros hermanos venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Cada relato doloroso que hemos escuchado aquí, los de todos estos hermanos y hermanas venezolanos, tienen un culpable que se llama Nicolás Maduro.

Todos nos manifestaron que vinieron aquí huyendo de la terrible crisis humanitaria que ha generado la dictadura y que siguen firmes en sus deseos de lograr la libertad para Venezuela, a donde quieren regresar en su momento a contribuir a la reconstrucción del país”, recalcó Marcano. El diplomático del gobierno interino de Venezuela destacó que para el Presidente Juan Guaidó y para el Embajador Carlos Vecchio, la protección de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela es una prioridad.

Señaló que en esta fase visitarán todos los centros donde haya venezolanos detenidos “para que sientan de primera mano que tienen un gobierno que les apoya y se preocupa por ellos”, al tiempo que seguirán adelantando de manera bipartidista todas las gestiones pertinentes ante la administración del Presidente Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos para atender a los venezolanos que se encuentra detenidos en centros migratorios de EEUU. “Vamos a trabajar los distintos casos para se les garanticen sus derechos y haya protección efectiva para estos venezolanos que se encuentran detenidos.

Ninguno de estos ciudadanos es un criminal, son hombres y mujeres que han venido buscando el presente y las oportunidades que la dictadura corrupta de Maduro les niega. Debemos recordar que en todo el mundo somos 4.7 millones de venezolanos que hemos emigrado y somos víctimas de la persecución y la destrucción del régimen en Venezuela”. El Ministro Consejero añadió que continúan trabajando junto a la administración Trump y el Congreso de EEUU para lograr un mecanismo de protección migratorio, como el TPS, que brinde estatus y tranquilidad migratoria a nuestros ciudadanos, que les permita trabajar y no ser objeto de deportación, mientras conquistamos el cese de la usurpación, mientras salimos de la dictadura”.

El Director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela, Brian Fincheltub, destacó que durante los últimos meses las gestiones de la Embajada, en conjunto con abogados pro bono y ONG que trabajan el tema migratorio, han permitido reducir la cifra de venezolanos detenidos en EEUU. “En agosto, cuando empezamos a enfrentar esta crisis de detenidos, había 1300 venezolanos en distintos centros de detención por razones migratorias, actualmente hay 900 detenidos”, dijo Fincheltub. Agregó que actualmente, “estamos atendiendo 418 casos de los 900, la otra mitad todavía, los familiares, no se han comunicado con la Embajada y por eso iniciamos esta fase de visitas a los centros de detención”. Fincheltub destacó que la Embajada ha logrado estos meses de coordinación con las autoridades tener un diagnóstico preciso y saber que el 40% de los detenidos venezolanos está en Louisiana, 20% en Texas, y en Florida, Georgia y Mississippi 8% en cada estado.

Los diplomáticos venezolanos hicieron un llamado de atención sobre la situación que se viene presentando especialmente en el estado de Louisiana, donde se ha observado mucho retraso en los procesos de asilo y adicionalmente no se está concediendo parole ni otorgando libertad bajo fianza, incluso a ciudadanos con casos ya aprobados. “Debido a esta situación, no ha bajado más la cifra de ciudadanos detenidos, muchos de ellos quienes tienen hasta 8 meses detenidos. Esta situación que hemos confirmado hoy también en casos puntuales en BTC seguiremos elevándola a las autoridades americanas para encontrar una alternativa”, dijo Fincheltub. Fincheltub invitó a los venezolanos a ser respetuosos con los procesos legales migratorios de los países al que migren, “Hemos visto muchos casos de venezolanos que se vienen engañados por amigos que les dicen que sus casos serán fáciles, Estados Unidos tiene una política migratoria muy estricta y deben saber que si no cumplen los requisitos y solicitan asilo en un puerto de entrada inmediatamente serán detenidos, es lo que estipula la ley y esto ocurre para todas las nacionalidades”.

El funcionario confirmó que el 85 por ciento de los venezolanos están detenidos por haber cruzado la frontera Sur de EE.UU, sin ningún tipo de documentación. La Embajada de Venezuela pide a los ciudadanos detenidos por razones migratorias y a sus familiares a remitir la información de sus casos, escribiendo al correo electrónico: mandatorynotification@us.embajadavenezuela.org, colocando nombre completo del detenido, Alien Number y detalle del caso. Se espera que en las próximas semanas continúe la visita de funcionarios de la Embajada de Venezuela a nuevos centros de detención.

Con información de Nota de Prensa