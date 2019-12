Vaticano se negó a despedir a sacerdote abiertamente homosexual

(26 de diciembre del 2019. El Venezolano).- El vaticano ha rechazado el despido del sacerdote católico Pierre Valkering, que había sido destituido después de salir del armario durante una entrevista en una radio holandesa.

El suceso ocurrió en marzo de este año, durante la celebración del vigésimo quinto aniversario de su ordenación. Después de una breve suspensión, Valkering fue despedido. La Congregación para el Clero, el órgano vaticano que revisa los asuntos relacionados con los sacerdotes, ha concluido que el despido ha sido injusto debido a varios errores en el procedimiento.

Pero aún no está claro si Valkering será readmitido. En el programa de radio Dit is de dag, el sacerdote explicó que las autoridades de la Iglesia Católica le han sugerido que dimita. Tendrá que tomar la decisión antes de las navidades. «Es evidente que tienen un problema conmigo, creo que debería mantenerme fuera de los focos durante un tiempo».

Después de salir del armario, Valkering publicó un libro sobre su vida en el que, entre otras cosas, describe sus contactos sexuales y sus visitas a dark room y saunas gais. También habla con total franqueza de su adicción al porno. La razón alegada para su despido fue la violación del voto de castidad, que impide a los sacerdotes tener contactos sexuales.

«He hecho cuanto he podido para animar a nuestra iglesia a tratar de forma más amistosa a los homosexuales y, sobre todo, a no esquivar el tema. Pero mis esfuerzos no han sido bienvenidos», ha declarado Valkering en un programa de radio.