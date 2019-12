RBD se reunió nuevamente y sobre estas cosas hablaron

El reencuentro de los ex RBD causó gran furor entre sus fanáticos, quienes se volcaron en las redes sociales para pedir más detalles sobre la banda juvenil que se separó hace más de 10 años dejando atrás varios éxitos como Rebelde, Sálvame o Ser y parecer, pero fueron Anahí y Christian Chávez los que hace unos días revelaron algunos instantes que vivieron durante el tiempo que formaron parte de una de las bandas más famosas de México.

Ambos cantantes se sinceraron en el sexto podcast realizado por Anahí y su hermana Marcihelo para su página web, Anbyanahi. Entre las confesiones que hicieron están: sus conciertos más significativos, los momentos que cambiarían, lo que sintieron al concluir el proyecto, así como las canciones que odiaron interpretar.

Chávez indicó que fue un duro golpe cuando decidieron separarse: “Es un sentimiento de vacío, porque imagínate que durante seis años continuos estás acostumbrado a no estar en tu casa a ni siquiera poder ir al dentista o al doctor… un día estuvimos juntos llorando, literalmente llorando, porque era algo más fuerte que nosotros, algo que nos rebasaba y algo que no entendíamos y nadie te prepara para algo así”.

Por su parte Anahí explicó que entró en un shock antes de acabar RBD: “Yo estaba bloqueada, estaba tan cansada, tan estresada… que yo estaba bloqueada, entonces cuando termina me pega en la parte humana, vivo con estas cinco personas y de pronto bye, y yo no sé si las voy a volver a ver en mi vida o ya vamos a ser unos extraños, es muy fuerte; y después cuando se desbloqueó la mente empecé a entender: viví esto, pero mientras yo viví esto, en mi familia viví esto, entonces fue una revolución de sentimientos que poco a poco vas entendiendo y conociéndote otra vez”.

Al ser cuestionados sobre lo que borrarían de su estancia en la agrupación, Christian mencionó que eliminaría la ansiedad provocada por la premura del equipo de producción; Anahí, por su parte, quitaría alguna conducta inapropiada hacia sus compañeros: “Si en algún momento me porté mal con alguien, pero mal de verdad, si en algún momento algo de mi persona hizo alguna cosita fea en el corazón de alguno de ellos. Porque los seis estábamos muy vulnerables”.

Ambos cantantes resaltaron que jamás podrían cambiar el sentimiento arriba de los escenarios o el cariño que sus fanáticos les ofrecieron en cada año que estuvieron juntos.

Sobre sus canciones favoritas, Christian resaltó que tiene predilección por Aún hay algo, Solo quédate en silencio, Sálvame, Ser o parecer y Rebelde; Anahí coincidió con su ex compañero, pero agregó Algún día y No pares.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para la agrupación, ambos cantantes resaltaron que la canción Liso sensual fue la que más pena les dio interpretar, reportó Infobae.

“¿Qué es eso? ¿Carlos Lara (el compositor) por qué nos hiciste eso?”, cuestionó el actor que también protagonizo la telenovela mexicana Clase 406, quien además explicó que esta canción formó parte de una campaña publicitaria.

Christian Chávez mencionó que el concierto que más lo marcó ocurrió después de que confesó su homosexualidad. En aquella presentación, el actor fue cobijado por el público y sus compañeros.

Ambos cantantes señalaron que los seis integrantes de RBD se querían mucho y eso se notaba arriba del escenario, por lo que siempre estuvieron apoyándose en cada paso de su crecimiento profesional o personal, a pesar de los conflictos normales de las relaciones humanas.

“Las vidas toman diferentes caminos, obviamente no va a ser siempre lo mismo ni te vas a seguir viendo con todos como te veías; por ejemplo, mi vida tomó un camino muy distinto, la de Christian otro, la de Mayte otro, pero eso no quiere decir que dentro de tu corazón no haya un cariño para cada uno y les deseo siempre lo mejor. Que Dios los bendiga, que encuentren siempre el camino más feliz para ellos, que su camino esté lleno de bendiciones, porque llevo un recuerdo muy bonito de cada uno de ellos”, sentenció Anahí sobre lo que siente por sus compañeros de agrupación.

Ayer, Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni sorprendieron a sus fanáticos al publicar una fotografía con el tan esperado reencuentro de los ex RBD. Los seis integrantes decidieron “olvidar lo malo” y reencontrarse por primera vez en 11 años.

Rebelde se emitió por Televisa desde 2004 hasta 2006. Al triunfo de esta telenovela, basada en una historia argentina, se unió el éxito del grupo RBD, que sobrevivió a la ficción y continuó de gira por todo el mundo hasta el 2008.

En esos cuatro años, RBD lanzó seis discos de estudio y tres trabajos en directo. La banda dio conciertos no sólo frente a sus seguidores en América Latina, sino también en Europa y América.

A pesar de los premios y la fama que cosechó, el grupo anunció su separación a mediados de 2008. Ese año se presentaron en su último concierto, que tuvo lugar en Madrid, el 21 de diciembre. Y desde entonces, nunca se habían vuelto a encontrar los seis, hasta ahora.