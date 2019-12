El talentoso venezolano Arturo Manuitt se alza con un Emmy

(26 de diciembre de 2019. El Venezolano).- Arturo Manuitt, talentoso director, creador y productor venezolano ha ganado un Emmy en la categoría Children Youth Teens por el programa Corazones Guerreros, un programa semanal de corte familiar transmitido por el canal regional de Miami Mega TV bajo el auspicio de la Hassenfeld Family Foundation y la producción de Dream it Foundation.

La carrera de este gran talento comienza en el año 2000 en Venezuela, al mismo tiempo que culminaba su carrera de Comunicación Social en Audiovisuales. En el 2002 es llamado por RCTV para participar en el proyecto ¨Caballo de Troya¨, desarrollándose como nuevo talento y creando pequeñas unidades de producción en el área de telenovelas.

De esta manera comienza a trabajar con un maravilloso equipo y actores reconocidos dirigiendo telenovelas de fama internacional, shows y series muy destacadas como Juana La Virgen, Trapos Íntimos, Ser bonita no basta, Mujer con Pantalones, Amantes, Toda una dama.

Luego de trabajar seis años en RCTV decide avanzar y acepta dirigir su primer programa para Nickelodeon LATAM, abriendo fronteras para su carrera, con ISA TKM, ISA TKM+, series que abarcaron el éxito en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Al terminar este fenómeno se queda trabajando con Teleset Colombia, donde participa en la serie 3 Milagros. Mas adelante Nickelodeon lo llama para dirigir otra serie, esta vez en los Estados Unidos. Grachi, tuvo tres temporadas e innumerable reconocimiento y éxito también.

Nickelodeon decide hacer la versión en inglés de esta serie y deposita su confianza una vez más en Arturo haciendo esta vez Every Witch Way, primera serie completamente en inglés. Luego vendría Wits Academy un spin off de esta serie.

Ha participado en telenovelas para Telemundo NBC, diversos comerciales y programas de Tv, en español e inglés, siendo muy exitosa su carrera como director y creador especialmente en el área para niños y adolescentes.

Todo este esfuerzo, talento y dedicación de Arturo lo ha llevado a crecer en su carrera, perfeccionarse y ser merecedor de diversos reconocimientos como el afamado Emmy que acaba de ganar, lo cual representa un gran orgullo para él y su país como talento forjado y hecho en Venezuela con proyección mundial.