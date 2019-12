Migrantes venezolanos logran que su plato típico navideño llegue a mesas peruanas

(25 de diciembre de 2019. El Venezolano).- Desde 2016, cuando empezó la migración venezolana a Perú, la fiesta de Navidad y de fin de Año ha ido añadiendo más platillos a la mesa como las hallacas, el pan de jamón y el pernil, que este 2019 cocinan en familia o con amigos, los venezolanos que viven en Lima con nostalgia, por estar lejos de su país.

El plato típico de Navidad en Venezuela son las hallacas, un tamal con harina de maíz y relleno de varios tipos de carne picada, acompañado por pan de jamón, un horneado relleno de jamón y pasas, además de pernil de cerdo y ponche crema para el brindis.

A diferencia, en Lima, la mesa navideña suele tener el pavo horneado con puré de manzana y ensaladas, jamón glaseado o chancho al horno, y el infaltable panetón, un bizcocho con pasas y fruta confitada, con su taza de chocolate caliente.

SABOR DE LAS HALLACAS

Cada región tiene una forma particular de cocinar sus hallacas, pero "en el Táchira lo hacemos con garbanzos, guiso de pollo, cochino, carne, alcaparras, aceitunas y pasas, todo se pica en cuadritos pequeños", contó a EFE Auxiliadora Pineda, de 54 años, conocida por su familia como Dora

"Hay gente que pone a freír eso, otros lo colocan en crudo. Yo en particular lo coloco en crudo y dejo cocinar más tiempo el tamal o la hallaca. Ese es el plato típico de la Navidad", añadió Pineda.

La mujer llegó a Lima hace dos años y medio con su esposo, siguiendo a sus hijos músicos, que decidieron viajar a Perú con parejas e hijos.

Dora Pineda se encontró en Lima con Nancy Pineda, de 51 años, quien fue su vecina en Táchira, y en esta ciudad conocieron a Yajaira Álvarez, de 54 años, y ahora las tres trabajan en un taller de costura en el distrito de Magdalena.

NAVIDAD DEL MIGRANTE

Yajaira Álvarez cumplirá su primer año en Perú el próximo viernes, cuando llegó sola a Lima y se unió a los más de 865.000 venezolanos que han llegado a Perú en los últimos tres años huyendo de la crisis.

"El 24 de diciembre del año pasado lo pasé en carretera, me venía por tres meses y me quedé", recordó Álvarez en entrevista con Efe. Esta Navidad, la pasará con tristeza porque no está la familia, aunque "cuando llegué no estaba triste porque estaba emocionada", afirmó.

Álvarez vive en el distrito de Comas y en Navidad se reunirá con sus nuevos amigos venezolanos en el departamento que comparten, e intentando comunicarse con sus dos hijos que residen en la ciudad peruana de Chiclayo y con otras dos hijas que siguen viviendo en Venezuela.

Ella extraña en estas festividades otros platillos regionales como los pasteles de yuca y las empanadas, que las familias suelen preparar reunidas.

"Son casi como dos días haciendo las hallacas, dos preparando y dos cocinándolas, son motivos para reunirse toda la familia, esa es la tradición de nosotros", recuerda Álvarez.

NUEVOS AMIGOS EN LIMA

Para Nancy Pineda, una contadora pública que vive en Lima con su esposo y su hijo menor, la segunda Navidad que pasará este año en la capital peruana será bastante animada porque se reunirán varias familias de conocidos.

El año pasado "nos reunimos todos y logramos hacer hallaquitas, comprar pan de jamón, que es la tradición, pernil y ponche crema", recordó Pineda.