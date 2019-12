Comer más picante reducirá tú posibilidad de muerte en 23%

(25 de diciembre del 2019. El Venezolano).- Un reciente estudio indica que la capsaicina, la molécula que da el sabor picante a los chiles o guindillas, reduce la mortalidad general y las enfermedades cardiovasculares.

Buenas noticias si te gusta la comida mexicana, india o tailandesa bien picante. Estas son las conclusiones de un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en el que se siguió a 22.811 personas en Italia a lo largo de cinco años, entre 2005 y 2010.

Los investigadores tomaron datos sobre diversos indicadores de la dieta y su actividad diaria. Eliminando las posibles inuencias de otros factores, las personas que consumían comida picante más de cuatro veces por semana vieron reducido su riesgo de muerte por cualquier causa en un 23%. En concreto, el riesgo de morir a causa de enfermedades cardíacas se redujo en un 44%, y el de muerte por accidentes cerebrovasculares (infarto cerebral) en un 61%.