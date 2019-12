Caiga Quien Caiga: Definitivo, Maduro no puede seguir gobernando por Ángel Monagas

DEFINITIVO: MADURO NO PUEDE SEGUIR GOBERNANDO VENEZUELA

No tengo mucho que explicar. En 21 años Venezuela ha sufrido la peor de las guerras. El daño material y humano, proporcionalmente se acerca al de la Segunda Guerra Mundial.

Nada funciona en Venezuela. No hay electricidad, ni agua, ni gasolina, desapareció ilegalmente la moneda oficial y mediante un uso también contrario imperio, se estableció el dólar, con el agravante que los ingresos son en una moneda hiper-devaluada.

Algo peor que un gobierno centralista, es un gobierno descentralizado en MAFIAS, que controlan regiones enteras.

Todo funciona por raticos, salvo la gran burbuja que es la capital Caracas, ya no la zona capital, donde también empiezan a padecer.

Puertas adentro, el chavismo sabe que debe cambiar al conductor de ese autobús. Es que Maduro nunca trabajo en el metro. Fue reposero.

Las bases y dirigencia chavista, incluso sectores militares padecen como ciudadanos comunes.

El Petit-Comité busca salidas. El sector militar garantiza convencer a Nicolás de adelantar su retiro.

El problema es ¿Por quién? Podemos darle cabida a la oposición y la respuesta sería difícil encontrarla, visto el fraccionamiento que padece. Liderazgos con pie de barro.

Un cambio se avecina. Como he repetido muchas veces, en política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar.

NI MADURO NI GUAIDÓ es la consigna del grupo que ha concertado con el apoyo del sector militar. Los Estados Unidos repiten a cada rato que su hombre de confianza es “Guaidó”. Eso es lo más peligroso. Si es cierto ¿Por qué lo repiten tanto? Ciertamente el apoyo económico existe.

Conversaciones con los Rusos persisten. Son los grandes jugadores del ajedrez político venezolano. Los chinos andan en otra honda, mucho más con el arreglo comercial reciente.

El juicio político a Trump es difícil que altere su línea estratégica. Casi imposible su destitución, no obstante como dice el refrán “Yo las he visto más feas y se han casado”.

2020 es el año. Como lo anunció varias veces Chávez, la revolución termina en el 2021. ¿Con quién lo hará primero?

Hagan ustedes el juicio.

VAMOS BIÉN SEGUNDA TEMPORADA

Reelegir o no a Guaidó, ¿Realmente influirá en la situación del país? Esa “reelección”, violando el pacto de Caballeros del 2015, ¿Garantizará una mejoría para los ciudadanos?. Desde Febrero al presente, solo pregunto, ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor?

Juan Gerardo Guaidó todavía es el líder de la MUD. Hasta el 2018 un absoluto desconocido, sin ninguna formación ni preparación para la dura tarea que juró hacer. Hoy un año después, deja de ser lo primero y continúa muy aéreo, muy débil en sus argumentaciones y peor en la defensa de sus posturas.

El problema superior es que en política, los líderes solo tienen enemigos y seguidores, la amistad se mira a la luz de la lámpara.

Las armas de los líderes son sus discursos, el manejo de conceptos, argumentos. Guaidó es muy frágil en ese campo y eso le impide ejecutar algunos movimientos.

Los entornos, la histórica camarilla termina por usarlo, sin saber el pretendido líder, que lo usan para cumplir y alcanzar sus intereses.

Los portales de noticias financiados y manejados desde Miami USA, nos preparan la segunda temporada de la serie VAMOS BIEN de Guaidó.

De una película de suspenso ha pasado a ser una de terror.

¿Podrá enfrentar el año 21 de la “Revolución Bonita”? ¿Terminará en el 2020 la saga Chavista? "Sea como sea", dijo en una entrevista, quien prometió varias veces acabar con Maduro en el 2019.

Vienen nuevos protagonistas y episodios que generaran mucho “rating” de eso estoy seguro.

CARACAS

Gracias a un programa de radio que hago desde Oklahoma Estados Unidos, me entero mucho de lo que vive la colonia venezolana en el exterior. Me escriben de muchos sitios, donde jamás pensé hubiese colonia de venezolanos: Indonesia, Chipre, Costa de Marfil, Reino Unido, Australia, South África, Chile, España, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Panamá y pare usted de contar. Ninguno, absolutamente ninguno me reporta como beneficiario de la ayuda humanitaria. Me hablan de muchos casos de paisanos en pésimas condiciones y nada que ver con la famosa ayuda. Demás está decir la ausencia total de los designados por Guaidó en Estados Unidos, presos algunos más de un año, con asilos incluso aprobados y procesados por inmigración. Una conocida encuesta consultó a más de 600 venezolanos y ninguno ha recibido ayuda alguna. La suerte de los militares venezolanos en Colombia es más que conocida. Quedaron decepcionados de Guaidó y su tropa.

AUSENCIA O COMPLACENCIA DE LA FRACCIÓN 16J

No justifico su ausencia, debieron asistir para dar sus razones. La gente necesita saber. Entiendo sus razones y hasta las comparto. No puede seguir el G4 actuando como chavistas de azul, con prepotencia, sectarismo, agendas ocultas en una decisión que debe ser colectiva. Suscribo sus considerando “…La @fraccionAN16J ratifica que no asistió en protesta por una agenda irrelevante. Nunca nos fue informado de reforma al reglamento. Pero tampoco nos parece éticamente sostenible reformar el reglamento sin debate y deliberación. 9. Para seguir contando con la confianza del país tenemos que ser diferentes en integridad, ética y forma de proceder. El país no entiende hacia dónde vamos, pero sabe que vamos mal. 2019 cierra con déficit de resultados precisamente porque la agenda política es inconsistente…”

El resultado de esa conducta produjo lo previsto por el TSJ chavista y de una u otra manera se genera un debate innecesario, que nos distrae del tema fundamental. Además señores, un diputado, que no son “muchachos de pechos” ni “hermanas carmelitas” se pueden comprar a distancia, incluso mucho más fácil.

LAS BOLAS CORREN DESDE EL G2 CUBANO Y DEL G4 MUD

Lo de Guaidó corriendo hacía la Embajada de USA es G2 cubano. La acusación a través de un burdo papel con garabatos en contra de Calderón Berti es G4 MUD. Lo triste es que un portal español, que yo creía serio se preste en hacer circular elementos del 30ABR pasado como si sucedieron en estos días. El gran artífice del Gobierno es Jorge Rodríguez y de la MUD, Leopoldo López y sus intereses. A veces me parece hasta un “concierto” entre ambas partes para ayudarse mutuamente. La dictadura tiene 21 años gracias a la cohabitación de la MUD y del G4. Hay dinero para ambos, más para el gobierno territorial y no menos para la MUD-G4, tomando en consideración que tienen menos gastos: no deben repartir perniles, ni dar bonos, etcétera.

LUIS STEFANELLI Y LA OPERACIÓN ALACRAN

Antes operación maletín verde. El diputado falconiano Stefanelli, no echó el cuento completo y eso genera suspicacia. No fueron tan solo de Primero Justicia y este partido, que no es de mi agrado, ha sido muy serio en el tratamiento de este tema, cosa que no podemos decir de Voluntad Popular.

CAPRILES A LA CARGA Acertadas sus últimas apariciones. Él no es ninguna lumbrera empero su experiencia y su esquina es mucho mejor que la de Guaidó. El anunció de su matrimonio solo fue un “abre bocas”. Para los primeros 15 días de enero, prepara una sorpresa, que lo llevaría a estar a la par del líder actual de la oposición.

BERTUCCI Y SU SHOW Decepcionante su espectáculo. Luce más como una confesión. El pago a su papel progobierno. Lamentable que vinculo al pueblo de Dios. Si algo entendemos en el mundo cristiano es que la caridad no se predica, se practica.

LO SUCEDIDO EN EL SUR DEL PAÍS ENTRE LA FANTASÍA Y LA REALIDAD

Terrible el que un hecho más cercano a lo delictual que a lo político se utilice para ambos bandos, intentar sacarle provecho. Ciertamente hay la necesidad de un nuevo héroe, de un ídolo. Se debe ser prudente. No se puede vender como El Zorro de la vieja serie, a quien realmente lo es de la fauna animal.

Fantasías animadas de ayer y hoy de Jorge Rodríguez, continúa vendiendo una situación que nadie cree. Señores el día que los Estados Unidos, decida invadirnos, lo haría fácilmente con un grupo de Boy Scouts jubilados, sin ninguna resistencia. El ejército venezolano está como el resto del país.

ZULIA

LA LEY ELÉCTRICA

Quedó en veremos. El esfuerzo de Manuel Rosales, con o sin razón, no fue bien interpretado, ni defendido por el propio Guaidó. Mientras los detractores tampoco ofrecen solución.

NO HAY GASOLINA

El plan Pico y Placa no dudo que tenga la mejor de las intenciones por parte del Gobernador Omar Prieto. El problema es que su efectividad se viene abajo ante la carencia de combustible. Eso hace imposible evitar la corrupción, ante una crisis económica como la vivida por el ciudadano. El más pequeño de esa cadena se puede ganar 30 dólares diarios. ¿Quién puede ganar eso en la Venezuela actual?

Es necesario internacionalizar el precio. Colocarlo más alto que el combustible colombiano, obligando a los vecinos países a resolver la situación de esos territorios por años olvidados por ellos en materia energética y matando de raíz un negocio.

¿Será un golpe al bolsillo? Si pero se puede crear un régimen especial, que sea temporal mientras se reactiva la actividad de refinería en Venezuela. Igual la clase productiva y trabajadora paga la gasolina en dólares.

