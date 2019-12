Así fue como Maduro intentó comprar la lealtad del diputado Stefanelli

(23 de diciembre del 2019. El Venezolano).- El diputado por el estado Falcón, Luis Stefanelli, le dijo a Infobae que lo que se ha develado en el caso de los diputados (José Gregorio) Goyo Noriega y Kelly Perfecto, es una prueba fáctica de que hay una situación de corrupción extrema que debe llamar la atención de la Comunidad Internacional y al residuo moral que queda en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debe estar evaluando una situación tan delicada como la compra de un parlamento que atenta contra la soberanía nacional y contra la Constitución.

Por infobae.com

Fue Stefanelli quien denunció hace semanas que desde el Gobierno de Nicolás Maduro se había desplegado la compra de votos de diputados opositores, en lo que llamó Operación Alacrán y que consistía en ofrecerles hasta un millón de dólares a cada diputado para que no reeligiera a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional.

Posterior a esa denuncia se desató una feroz cacería contra diputados de la oposición. Es así como funcionarios del Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia optaron por denunciar a dos diputados de acciones terroristas, ordenar la detención de varios parlamentarios acusándolos de Traición a la Patria, a algunos les fueron allanadas sus viviendas, a otros les allanaron la inmunidad parlamentaria e incluso fue detenido el diputado Gilber Caro.

¿Qué es exactamente lo que le están señalando para plantear su inhabilitación como diputado de la Asamblea Nacional?

Nos señalan incursos en varios delitos que van desde Traición a la Patria hasta asociación para delinquir. De esos delitos no tienen ni hay prueba alguna. Solo son enunciados. Lo increíble es que nos señalan en flagrancia, como si nos hubiesen agarrado con los delitos en el acto. Una flagrancia continuada que no existe en el Código Penal. La flagrancia no está ilimitada en el tiempo, es decir tiene un tiempo determinado. Esto nos coloca en estado de vulnerabilidad, porque nos pueden detener sin orden judicial alguna.

Usted se encontraba fuera del país cuando se conocieron las medidas de allanamiento a la inmunidad parlamentaria contra usted y otros diputados. ¿Qué prevé hacer? ¿Permanecerá fuera del país?

En efecto me encontraba fuera del país atendiendo la invitación de un foro petrolero en Houston, donde expusimos el Plan País, el proyecto en materia petrolera que tiene Venezuela una vez que cese la usurpación. También los lineamientos generales de la nueva Ley de Hidrocarburos que se está redactando en este momento. No puedo revelar si permaneceré afuera o dónde me encuentro en este momento, porque sería ingenuo de nuestra parte. Todas las opciones están abiertas. Se va a decidir en equipo qué vamos a hacer de aquí en adelante.

Foto del miércoles de legislador Luis Stefanelli (C) tratando de defender a un manifestante herido en medio de las protestas en el Congreso de Venezuela. Jul 5, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

¿Qué es lo que está sucediendo contra los diputados que llevó a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia?

Sin duda ellos pusieron en ejecución la Operación Plan Alacrán, que denuncié tres semanas atrás. Se revela ahora que la diputada Kelly Perfecto recibió 50 mil euros para que votara contra Juan Guaidó, en un anticipo. Yo denuncié en su momento que estaban ofreciendo un anticipo y que el pago restante se haría el 2 de enero, antes de la votación, y que podría llegar hasta a un millón de dólares. Sin duda que por esa denuncia me incluyeron en la última lista de allanamientos a la inmunidad parlamentaria.

¿Qué esconde la decisión del TSJ contra usted y otros parlamentarios?

Lo que esconde esta acción del Tribunal írrito, del bufete de Maduro, es desbancar a Guaidó y a la Oposición. El que se preste a esto no sólo se está prestando a la venta de un voto, sencillamente está vendiendo a un país. No se está vendiendo él, está vendiendo el futuro de una lucha, está vendiendo el esfuerzo que muchísimos compañeros han hecho; muertos, heridos, desaparecidos, exiliados que viene dándose sucesivamente. Es un hecho abominable de corrupción absoluta, la máxima corrupción que se haya podido ver. Ante el diputado que no se vende, optan por la vía del terrorismo judicial, intentando doblegar la voluntad de los compañeros que muy valientemente han expresado, que es mantener a Juan Guaidó en la presidencia de la República.

Miembros de la Oposición han sido duramente señalados porque estarían involucrados en actos de corrupción. ¿Por qué cree que no se tomaron correctivos a tiempo?

Todo se ha develado. Lamentablemente los señalamientos no tenían la confirmación necesaria hasta que se destapó la olla, sin embargo la Asamblea Nacional reaccionó eficiente y rápidamente destituyendo a todos esos diputados que estaban incursos en el caso de la Comisión de Contraloría, que no es por casualidad que dos de esos diputados, Brito y Parra, estaban al frente de la Operación Alacrán comprando votos entre la Oposición, pero como esto no les alcanzó y no le dieron los números, aplican la vía judicial para sacar del medio a quienes no le aceptaron esa oferta. Es muy grave, pero hay que señalar la importancia de que la gran mayoría de los diputados no se dejaron sobornar. Eso es importantísimo, porque indica que hay una situación moral prevaleciente en el cuerpo legislativo, que ha repelido y aguantado todo ese tipo de manipulaciones que aplican la frase de aquel conocido capo Pablo Escobar, “plata o plomo”. El que no acepte el dinero le aplican la violencia.

Diputado Luis Stefanelli . REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Usted llegó a señalar que a los diputados se les estaba ofreciendo dinero a cambio del voto. ¿Puede explicarnos claramente y en detalle qué y cómo estaba ocurriendo eso?

Sí, a mí me ofrecieron un millón de dólares a través de diputado Goyo Noriega, quien me dijo que a él le habían ofrecido 50 mil dólares en diciembre y 950 mil dólares para el mes de enero. Me dijo que él lo estaba pensando porque él tenía muchos problemas qué resolver. Mi respuesta fue que lo pensara bien, porque esas cosas tienen repercusiones muy graves. Me dijo que si yo no estaba dispuesto a pensarlo también, por lo que le respondí que no, que no tenía nada qué pensar, que por lo que a mí respecta pueden agarrar su millón de dólares y metérselo por el lado oscuro de la fuerza. Esa fue mi respuesta al diputado Noriega. En estas cosas lo que hay es la palabra de uno contra la del otro, pero ya los pasos que han dado, por ejemplo el diputado Noriega, indica que ha tomado la decisión de aceptar el soborno.

Juan Guaido. REUTERS/Manaure Quintero

¿Qué errores cree usted que ha cometido la oposición durante este 2019 que no les permitió el llamado a elecciones libres?

El principal error ha sido pensar que a este régimen le iba a obligar, la situación de gravedad extrema, a negociar una salida democrática, cuando para ellos eso no existe. A este régimen le da lo mismo, cuánta gente muera de hambre o por problemas de salud, cuánta gente tenga qué emigrar. No les importa. Creo que nuestro talante democrático nos ha hecho creer que llegaría el momento que el peso de la realidad se iba a imponer, pero como ves, no ha sido así. Nos toca replantearnos la lucha. Juan Guaidó ha hecho todo lo humanamente posible de su parte, pero sólo cuenta con las herramientas de un demócrata a la mano. También ha sido un error repetido pensar a corto plazo, que las cosas a veces se veían cerca y luego se desvanecen producto del ejercicio corrupto, violento e irresponsable del régimen usurpador.

Finalmente diputado, ¿usted o su familia ha recibido amenazas a consecuencia de toda esta situación?

Varios familiares míos han sido objeto de visitas y llamadas intimidatorias de los cuerpos de seguridad.