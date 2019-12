Gilber Caro y Víctor Ugas presentados ante tribunales, tras 48 horas de desaparición forzada

(22 de diciembre de 2019. El Venezolano).- Familiares y abogados del diputado Gilber Caro y el periodista Víctor Ugas acudieron este domingo al Palacio de Justicia, en Caracas, donde ambos fueron presuntamente presentados, y de manera irregular, ante el Tribunal 49 de control tras ser secuestrados por funcionarios del régimen usurpador de Nicolás Maduro y permanecer más de 48 horas desaparecidos.

La abogada defensora de los derechos humanos y consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, denunció que el caso de Caro y Ugas representa una violación al debido proceso, ya que fueron detenidos sin una orden judicial, desaparecidos forzosamente durante un lapso de 48 horas y se les niega el derecho a designar un abogado de su confianza durante la audiencia de presentación que presuntamente se llevó a cabo.

“Sabemos extraoficialmente que la jueza Hilda Villanueva ordenó que se les asignara un defensor público, pero ellos se negaron. No nos dejan ingresar. Se está violando a Gilber y a Víctor el derecho de tener una defensa de su confianza”.

Alertó al país y a la comunidad internacional que esta detención arbitraria se traduce en una nueva violación a los DDHH, la inmunidad parlamentaria y la Constitución Nacional.

“La Alta Comisionada emitió un comunicado en el cual exhorta al régimen a respetar el debido proceso, pero es obvio que ha sido violado en este caso. Ratificamos a la dictadura que con este tipo de atropellos no va a detener la lucha de Gilber Caro, de Voluntad Popular y de los millones de venezolanos que hoy anhelan la democracia y la libertad”.

Por su parte la abogada Theresly Malavé, quien ha representado a Gilber Caro en los dos procesos anteriores, informó que los tribunales de la dictadura no darán despacho sino hasta el próximo 6 de enero motivado a las vacaciones decembrinas. “Para nosotros sigue siendo una desaparición forzada porque no los vimos, no sabemos qué delitos les imputaron ni sabemos para dónde los trasladaron”, puntualizó.