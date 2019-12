Samuel Moncada señala que la ONU reconoce al madurismo como único gobierno en Venezuela

(18 de diciembre de 2019. El Venezolano).- El embajador de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, indicó este miércoles que la “propaganda colonial” de EEUU en la ONU contra Venezuela “fracasó”, y reiteró en que el TIAR es un tratado regional subordinado a la ONU.

“El reconocimiento del Gobierno Bolivariano es un triunfo para la paz y el derecho internacional pues elimina la posibilidad de que un gobierno títere creado por EEUU y sus satélites sea usado para invocar una acción militar contra el pueblo venezolano (...) EEUU se vale de asalariados locales que claman por una invasión militar extranjera. Esta patética fantasía entreguista fue rechazada por la ONU”, publicó Moncada en su cuenta de Twitter.

El representante del chavismo en la ONU agregó que “el TIAR es un tratado regional subordinado a la ONU. Los miembros del TIAR deben acatar lo que determine la ONU. Venezuela no pertenece al TIAR y EEUU no puede inventar un gobierno títere para simular que Venezuela pide una invasión apoyada en el TIAR. Al reconocer al Gobierno Bolivariano como único representante en la ONU queda claro que Venezuela no es parte del TIAR y éste no puede ser usado en su contra”.