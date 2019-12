Richard Blanco a Guaidó: Le recomiendo que debe bajar un poco la prepotencia

(18 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco, señaló este miércoles que “tanto en la presidencia de Omar Barboza y de Juan Guaidó se nos convocó para debatir los problemas trascendentales de Venezuela“.

En una entrevista “Al Día Con Sergio”, transmitido por VPI, destacó que “el día que allanaron la inmunidad parlamentaria envié una comisión que se reunió con la directiva de Acción Democrática para decirles que todos, juntos, debíamos enfrentar a este grupo“.

Lea También: Fracción Parlamentaria 16Jul no asistió en protesta por una agenda irrelevante en la AN

“El presidente (E) Guaidó asistió a la embajada de Argentina y no fue capaz de hablar con el embajador de ese país para que me contactara y al menos estrechar mi mano en señal de solidaridad”, sumó.

Sostuvo sobre el cambio del Reglamento de Debate que “nunca me llamaron para consultarme sobre esta modificación. El diputado Sergio Vergara lo que hizo fue una propuesta para hacer la consulta vía electrónica, pero yo no recibí el reglamento per se”.

“La junta directiva sólo le informó al G4 que al término de la plenaria para discutir los atropellos de Maduro se debatiría sobre el reglamento. Siempre se nos ha minimizado desde el G4, pero se permitió que se incorporaran otros diputados que asumieron otros compromisos”, resaltó.

Manifestó que tanto Antonio Ledezma como María Corina Machado, e incluso el exembajador Calderón Berti “tienen meses sin poder hablar con el presidente encargado. Es evidente que algo pasa y hay que revisar qué es“.

“Le recomiendo que debe bajar un poco la prepotencia. También nos parece importante que Venezuela sepa que teníamos tiempo sin reunirnos. Viene otro año más de desgracia, otro año más en el que nuestra gente está muriendo”, puntualizó.

Con información de Sumarium