Diputado Pirela solicitó a Interpol orden de captura contra jefes de "La Plataforma"

(18 de diciembre de 2019. El Venezolano).- Diputado a la Asamblea Nacional (AN) y Presidente de la Subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada, José Luis Pírela, (Fracción 16J) , informó acerca de los avances de las investigaciones realizadas en contra del grupo criminal “La Plataforma”, encabezado por el ex integrante de la Corte de Letrados del Senado de España, Ángel Javier Martínez Higueras y los ciudadanos José Antonio Pazos Leiros, Pedro Manuel Álvarez Capriles, Yang Fen Fung y Dong Jiang Lian, a través de las empresas Distribuidora KING CHOU C.A. y AUTO ASIA 168, C.A., por su presunta participación en la estafa cometida en perjuicio de 22 empresas venezolanas.

Pirela informó que “la Subcomisión que preside en fecha 12 de Junio de 2.108, aprobó el “Informe sobre la presunta participación de los ciudadanos españoles Ángel Javier Martínez Higueras y José Antonio Pazos Leiros En las Sociedades Mercantiles Venezolanas Distribuidora King Chou C.A. (vinculada a mafias chinas y Pdvsa) y Auto Asia 168 C.A. (vinculada a Operación “Manos De Papel”), Para cometer delitos de estafa, asociación para delinquir y legitimación de capitales en perjuicio de 22 empresas venezolanas”, con ocasión de la denuncia interpuesta en fecha 11 de Enero de 2.018 por la empresa DIGOLD OVERSEAS, S.A., propiedad del empresario salvadoreño Samuel Quiros Noltenius, quien también posee el banco de inversión centroamericano The Network Co., The Network Energy Fund, S.A., Grupo Q, Andino Capital Markets, World Music Group, Make Your Own Peace y actual Director Suplente de la Bolsa de Valores de El Salvador.

Puntualizó el Diputado José Luis Pirela que una vez reunidas las suficientes pruebas, el Ministerio Publico solicitó al Tribunal de Primera Instancia en Función de Control se decretará orden de aprehensión a los involucrados por ser los autores de los delitos estafa continuada, tipificado en el artículo 462, en relación con los artículos 88 y 99, todos del Código Penal Venezolano Vigente y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, siendo acordado en fecha 27 de Noviembre de 2.018. Actualmente la orden de captura (alerta roja) es difundida a través del sistema de la Policía Internacional (Interpol), informó El Mercurio.

“Para esta Subcomisión lo más importante es proteger los intereses de los empresarios venezolanos afectados, aportar elementos probatorios suficientes que permitan al Ministerio Público y al Juez de Control determinar los hechos, las responsabilidades y el grado de participación de los sujetos implicados. Incluso, los de aquellos sujetos que intervinieron como asesores financieros o intermediarios pues entiendo que de esta participación podría derivar alguna responsabilidad civil o penal.” Indicó Pirela.