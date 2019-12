Guaidó: Necesitamos una solución en Venezuela sea como sea

(17 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- A juicio del Presidente Encargado, Juan Guaidó Venezuela necesita una “solución sea como sea” a la grave crisis que enfrenta.

En una entrevista para el diario El País de España destacó que “poner en la mesa la opción de una intervención, que es el símil de una guerra no creo que sea positivo, ni es factible. Lo que tenemos que buscar son herramientas para desplazar a la dictadura”.

Afirmó que el reto de la oposición es tratar de “alinear” todos los grupos para poder enfrentar al madurismo. “Es dura la apreciación de que se resquebraja la unidad. Se mantiene la mayoría del Parlamento a pesar de que 31 diputados están fuera, uno preso y 30 en el exilio. La dictadura ha buscado sistemáticamente destruirnos"

Asimismo, se refirió a la dirigente María Corina Machado, en la que destacó que ella es "importantísima, con una muy buena voz a nivel internacional, que opta más por una opción de fuerza. El reto va a ser cómo alineamos todos estos grupos”.

En ese sentido, manifestó que le gustaría tener “un mejor esquema comunicacional, una narrativa y una justificación histórica más clara de cara al futuro. Los necesitamos a todos, con los que tenemos hoy no fue suficiente. Incluso necesitamos un sector del chavismo. Quiero más unidad. La percepción de división puede generar daños”.

“Todos queremos una solución real que ponga fin al conflicto, que genere y regrese la normalidad del país, que genere dignidad, que sean los venezolanos quienes puedan expresarse y decir nuestro futuro. Necesitamos una solución sea como sea en Venezuela. Antes, queríamos cambio y lo demostramos en 2015. Hoy lo necesitamos, es un tema de subsistencia, un tema de supervivencia para el venezolano. Yo creo que el país estaría feliz de cualquier solución, sea como sea, con responsabilidad por supuesto.

Destacó que uno de los errores de la oposición ha sido que “probablemente subestimamos la capacidad de hacer daño de la dictadura”.

“Creo que faltó el factor Fuerza Armada. No ha sido suficiente para lograr vencer el miedo, no solamente de la población sino de la coalición dominante, del círculo interno de la dictadura que se pudiera creer que por momentos están dispuestos a una salida negociada, como en el caso de la mediación de Noruega. Intentamos atraer una transición con factores de poder, en el caso de las Fuerzas Armadas, el 30 de abril, que más allá del hecho fue insuficiente para lograr generar la transición. Hoy vivimos una dictadura que escala niveles indescifrables. Todos los indicadores son de guerra. En Venezuela no hubo bombas, pero se escucha el llanto”, acotó Guaidó.

