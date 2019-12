Guaidó alertó a la FANB sobre militares rusos en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV El Presidente Encargado @jguaido a su llegada a la @asambleave afirmó que “hay mucha especulación con respecto a la presencia de militares rusos en Venezuela y esperamos la conmoción internacional, porque los venezolanos podemos y vamos a resolver nuestros problemas”. Vídeos: @tvvnoticias . . #EVNews #AsambleaNacional #Venezuela #JuanGuaido #sosvenezuela