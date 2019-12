Facebook ansía apoderarse de PlayGiga para tener la plataforma de juegos por streaming

(14 de diciembre del 2019. El Venezolano).- El todopoderoso Mark Zucker­berg, fundador y máximo ejecutivo de Facebook, ha puesto el ojo en la startup española PlayGiga, propietaria de una de las plataformas de videojuego en streaming más prometedoras a nivel global. La red social negocia la compra de esta joven empresa madrileña por unos 70 millones de euros, según avanzó este viernes CincoDías. Pero ¿qué razones tendría la multinacional estadounidense para querer hacerse con esta compañía, cuyo servicio permite a los jugadores transmitir juegos digitales a cualquier dispositivo conectado a internet que tenga una pantalla?

La principal es que Facebook, como otros gigantes tecnológicos, no quiere quedarse fuera de un mercado, el del cloud gaming que en 2018 apenas movió 45 millones de dólares (40,5 millones de euros), pero que se espera alcance los 740 millones de dólares para 2025, con una tasa de crecimiento anual del 41,9% durante el periodo 2019-2025, según un informe de Marketing Insights. Y esta operación le daría rapidez en ese propósito.

“Facebook no ha desarrollado internamente una plataforma de este tipo y con la adquisición de PlayGiga adquiriría la tecnología y el know how de golpe”, señalan fuentes conocedoras de la negociación, que resaltan que los servicios de videojuegos en streaming, al más puro estilo Netflix en películas y series, “es el futuro de la industria del videojuego, donde las consolas pasarán a la historia”, dicen.

La empresa de Zuckerberg, ya ligada al mundo de los juegos y el entretenimiento a través de sus cascos de realidad virtual Oculus, parece haber entendido no solo la oportunidad que abre este nuevo mercado sino que es el momento de tomar posiciones, pues pese a que la competencia empieza a crecer en el cloud gaming, aún no hay unos líderes dominantes como ocurría hasta ahora con Sony y Microsoft en el negocio vinculado a consolas.

El mercado aún se está conformando, y en la carrera participan Google con Stadia, Microsoft con xCloud, Electronic Art con Atlas, Nvidia con GeForce Now, Sony con PlaStation Now y Amazon con Twich. Según el citado informe, otras firmas que destacan son GameFly (PlayCast), Nvidia, Ubitus, PlayGiga, Crytek, PlayKey, Utomik (Kalydo), 51ias.com (Gloud), Ciber Cloud, Yunlian Technology, Liquidsky, BlacknutSAS, Alibaba Cloud, Baidu, Tencent Cloud, Ksyun (Kingsoft) y LeCloud.

Si Spotify cambió el negocio de la música y Netflix el del cine, ahora todo este nutrido número de empresas busca revolucionar la industria del videojuego. Los expertos defienden que las plataformas de juego en la nube democratizarán los videojuegos al atraer a jugadores ocasionales, que no necesitarán adquirir videoconsolas para ello. Eso no quitará que sigan lanzándose consolas al mercado para jugadores más exigentes.

Desde PlayGiga siempre han defendido que ofrecer videojuegos en streaming permite no solo que el usuario no deba invertir una suma importante de dinero en una consola, sino que también evita al consumidor tener que estar pendiente de instalar actualizaciones o comprar nuevos juegos. Aquí basta con hacer clic en un mando y en pocos segundos se empieza a jugar. Algo clave, sin embargo, en estos servicios de juegos en la nube frente a los dedicados a la música o al cine, es la latencia. Es muy importante que la respuesta de la plataforma sea inmediata cuando el usuario pulsa una tecla. Y ahí todos los jugadores piensan que en el 5G tendrán un aliado perfecto.