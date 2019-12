Régimen ilumina El Guaire por la Navidad mientras el interior de Venezuela permanece a oscuras

View this post on Instagram

#NoticiasEV Mientras que en la mayoría de los venezolanos padecen por problemas eléctricos, especialmente los zulianos, al régimen de Nicolás Maduro se le ocurrió adornar con luces el río Guaire. Vídeo: @noticiasaqui ¿Qué opina usted sobre esto? . . #EVNews #RioGuaire #Caracas #SinLuz #Venezuela #RegimenDeMaduro #sosvenezuela #11Dic