Isabella Rodríguez clasificó al top 40 del Miss Mundo 2019

La bondad, la generosidad y ser quien soy , entender la realidad de los Venezolanos y el mundo entero, forjar un mejor futuro, hablar de los problemas, aceptarlos y trabajar en ellos, Esa es la verdadera belleza con propósito .Somos top 40, hoy ganamos el head to head Venezuela ❤. • • Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi compañera @peishan_olivia , y a todo el resto de mis compañeras por unir fuerzas y seguir creando impacto a menor o mayo escala, yo si creo y aseguro que podemos lograr un cambio . Feliz noche para todos 💫 Mi outfit para una ocasión especial gracias @boutique4ever #missworld #venezuela #missworld2019 #missvenezuela