Diputado Pirela envió carta a la Comisión permanente de Contraloría de la AN

(08 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, tras los hechos de corrupción en que lo vinculan, envió una carta al presidente y demás miembros de la Comisión Especial de investigación e intervención de la Comisión permanente de Contraloría del Parlamento.

A través del escrito destaca que "la Asamblea Nacional es el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular y como el generador de las normas con rango de ley o como el controlador y fiscalizador de la acción de los demás poderes, tiene la obligación de buscar la verdad sobre los señalamientos de corrupción en contra de sus miembros y determinar las responsabilidades que haya menester".

Asimismo Pirela, señala que "se ha mencionado mi nombre en hechos relacionados con la Comisión de Contraloría. Tal circunstancia es artera, infundada y maliciosa porque no formo parte de tal comisión. Estoy adscrito a la Comisión de Política Interior y presido la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional".

A continuación carta completa:

Ciudadanos

Presidente y demás miembros de la Comisión Especial de investigación e intervención de la Comisión permanente de Contraloría de la

Asamblea Nacional.

Su despacho.-

Quien suscribe, José Luis Pirela, venezolano, mayor de edad, con domicilio en el estado Zulia y aquí de tránsito, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.613.762, en mi condición de diputado a la Asamblea Nacional electo por el municipio San Francisco del estado Zulia. En el ejercicio del derecho a la defensa y con el objetivo de que se busque la verdad frente a los señalamientos de corrupción de parlamentarios integrantes de la Comisión de Contraloría que de forma malhadada me involucran, ocurro ante su competente autoridad a los fines de hacer las siguientes consideraciones y precisiones:

La Asamblea Nacional es el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular y como el generador de las normas con rango de ley o como el controlador y fiscalizador de la acción de los demás poderes, tiene la obligación de buscar la verdad sobre los señalamientos de corrupción en contra de sus miembros y determinar las responsabilidades que haya menester.

Se ha mencionado mi nombre en hechos relacionados con la Comisión de Contraloría. Tal circunstancia es artera, infundada y maliciosa porque no formo parte de tal comisión. Estoy adscrito a la Comisión de Política Interior y presido la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional.

No tengo competencia para investigar asuntos que son propios de la Comisión de Contraloría. El artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional establece que: “La Comisión Permanente de Política Interior: conocerá los asuntos relativos al régimen político, funcionamiento e interrelación con las instituciones públicas, administración de justicia, la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías constitucionales, identificación, registro civil, uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento al terrorismo y la seguridad ciudadana”. Con lo cual, es absurdo y una vulgar maniobra política que se pretenda vincular mi nombre con el asunto de Álex Saab.

Como diputado tengo una función contralora. Esto significa que tengo la obligación de investigar las irregularidades en los organismos del Estado, cometidos por cualquier persona en el ámbito de la competencia de la comisión a la cual pertenezco.

En el ejercicio de esa función contralora he ejecutado diversas investigaciones sobre legitimación de capitales, narcotráfico, delincuencia organizada y delitos conexos.

He viajado fuera de la República para formalizar ante organismos internacionales diversos casos. Específicamente, a España, Italia, Colombia y Estados Unidos. En España e Italia formulé este año 2019 denuncias sobre corrupción en PDVSA sobre la inversión en el sistema eléctrico y la estafa efectuada por el grupo de delincuencia organizada denominado “La Plataforma”, cuyas victimas ascienden a más de 22 empresas venezolanas. En mi comparecencia a la comisión el próximo martes 10 de diciembre agregaré detalles sobre cada uno de los casos.

Seguiré viajando para elevar ante todos los organismos competentes las denuncias que no se investigan en Venezuela porque no existe una Fiscalía, ni un Poder Judicial autónomos, independientes e imparciales.

No van a detener mi actuación parlamentaria dentro, ni fuera de la República, no me van a silenciar con maniobras maliciosas que solo favorecen al crimen y su impunidad.

A esta honorable Comisión, a mis electores y al pueblo venezolano les informo que el costo de los viajes lo obtengo a través del apoyo de familiares y amigos cuya comparecencia pongo a la orden de esta comisión para que sean consultados cuando consideren. Con relación al viaje a Italia y España, en específico, suministraré a la comisión el próximo martes 10 de diciembre los datos de este familiar, quien tiene la disposición a comparecer ante este organismo para precisar el origen de los fondos que me permitieron salir del país para ejercer la denuncia mencionada. Del mismo modo, como persona expuesta políticamente (PEP) autorizo a esta comisión a que investigue mi patrimonio y el de mi núcleo familiar directo, dentro y fuera de la República.

Colegas parlamentarios, es muy simple seguir la ruta del dinero de quienes compraron los boletos. Como diligencia de investigación sugiero que soliciten a las aerolíneas y agencias de viajes la información sobre quién pagó el o los boletos aéreos. En este mismo sentido, pueden solicitar la cooperación de entes reguladores estadounidenses y europeos para identificar en sus sistemas financieros quién efectuó el pago.

Por último, expreso mi reconocimiento, respeto, solidaridad y complacencia con los periodistas y medios de comunicación libres e independientes que son indispensables para la transparencia, la lucha contra el delito organizado y el buen funcionamiento de la sociedad. A través del ejercicio del periodismo contribuyen al ejercicio sano y vigoroso de la libertad de expresión y sobre todo en la lucha contra la corrupción.

Por la lucha contra la corrupción y la reivindicación de la decencia, este parlamento tiene la obligación de actuar.

Dip. José Luis Pirela

Presidente de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional.