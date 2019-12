¡Orgullo Venezolano! Doctor René Sotelo es reconocido entre los mejores urólogos de EEUU

(07 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- Los venezolanos que emigran a otros países están dejando el nombre del país en todo lo alto, tal como es el caso del urólogo-oncólogo venezolano René Sotelo, quien por cuarta vez lo reconoce la revista "Pasedena Magazine", de California como uno de los mejores médicos de esa localidad y Estados Unidos

“Gracias a la revista Pasadena Magazine por considerarme una vez más entre los Top Doctors de Urología. Ya son cuatro años consecutivos disfrutando de este honor. Una manera de recordar, que donde quiera que se esté, el esfuerzo y el trabajo solo traen cosas buenas y resultados que sacan sonrisas” comentó el Dr. Sotelo (@doctorsotelo).

A través del portal ElGloboNews se conoció que el doctor Sotelo es reconocido en el mundo de la urología como cirujano, investigador y profesor. Actualmente cuenta con más de 75 artículos publicados en revistas indexadas-arbitradas, 38 capítulos en libros, y cuatro libros de texto como “No le tenga miedo al dedo, segunda Edición”, “Cirugía laparoscópica en urología”, “Prostate Cancer a Patient Guide” y“Complications in Robotic Surgery, 1st. Edition.

Por su excepcional trabajo, ha recibido más de 34 premios internacionales de asociaciones científicas y gubernamentales, contabiliza más de 4.000 operaciones entre cirugías laparoscópicas y robóticas. Su reconocimiento ha hecho que más de 34 países lo hayan invitado a seminarios, charlas y a operar en calidad de profesor invitado.

Su conocimiento y experiencia ha sido compartido entre más de 75 fellows (académicos) que hoy replican sus técnicas en todo el mundo.

Entre sus principales logros como científico, destaca el desarrollo de técnicas quirúrgicas propias, entre ellas haber descrito y documentado la técnica de la Prostatectomía Simple por robot para la Hiperplasia Benigna de Próstata con los beneficios y resultados de la mínima invasión. Haber incluido en la academia la reseña y el detalle de este procedimiento quirúrgico, ha significado que miles de pacientes en el mundo puedan disfrutar de una mejor vida a partir de este conocimiento, que hoy replican cientos de cirujanos en el mundo y que hoy es historia.

Es también reconocido por ser pionero en la realización de cirugías robóticas en fístulas urinarias complejas tanto en hombres como en mujeres.

En artículo del diario La Opinión de los Ángeles (2016), se conoció que el doctor René Sotelo se convirtió en el segundo médico extranjero en ejercer en los centros médicos de la Universidad del sur de California sin nunca haber estudiado en este país.

Su trabajo como pionero y precursor en el uso del robot para llevar a cabo una cirugía mínima para tratar el cáncer de próstata y otros complejos males en América Latina hicieron que este urólogo entrara por la puerta grande a los Estados Unidos.

“Soy totalmente formado en Venezuela pero trabajé mucho en Colombia y México. Por ello tengo mi licencia médica en México y Colombia. Por la situación de Venezuela, conversé en el Congreso Americano de Urología que iría con más frecuencia a esos países pero me dijeron por qué no vienes a Estados Unidos. Yo dije que no veía esa posibilidad, no tenía ni residencia ni exámenes”, recuerda.

Dr. René Sotelo, urólogo – oncólogo venezolano, Instagram @doctorsotelo, Página web www.doctorsotelo.com