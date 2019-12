Navidades oscuras, ni el usurpador ni el interino resuelven Por Ángel Monagas

Nuevamente Venezuela se apaga. Una y otra vez este fenómeno ocurre. Parafraseando aquella vieja novela mexicana podríamos decir “Los Caraqueños también lloran”, pues algunos sectores (no tantos como en la provincia) lo viven.

La cena navideña pudiera ser así, yo ya la viví.

Unos doce (12) Estados del país, acaban de experimentar un “blockout” eléctrico y es casi seguro que estas navidades serán a oscuras, no solo por el problema de la gasolina, el costo de la vida, carencia de agua, inseguridad, soledad por inmigración de la familia, sino también porque muchos hogares no contaran ni con la luz eléctrica, para al menos verse el rostro.

No sería la primera vez en esta Revolución.

No me voy a diluir en una larga explicación técnica, sobre causas y efectos. Lo cierto, lo comprobable es que está destruido el sistema eléctrico nacional.

Para mí, no sé para usted, la gravedad del asunto es que en la Venezuela actual, las alternativas del poder tampoco ofrecen soluciones, respuestas a los problemas.

Las encuestas señalan claramente el distanciamiento entre los que hacen política y los que viven la nación.

La dirigencia de uno y otro sector, se encuentra aislada del sentimiento popular.

Por eso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que NI EL USURPADOR NI EL INTERINO, pueden responderle a la gente acerca de sus problemas.

No hay proyecto de país, no hay propuestas, lejos tenemos una planificación estratégica.

Nuestra clase política solo ejerce una vivencia diaria, pragmatismo a niveles extremos, plagado de mejoras para su estilo de vida y el mantenimiento de su status quo.

Mucho más preocupante es que no se sí por error, por brutalidad u omisión o por intención, la oposición en esta coyuntura no tiene ninguna posibilidad de acceder al poder.

Vistos los escándalos, hasta los Estados Unidos ha descartado una intervención militar. Ellos se preguntaran ¿Vamos a sacar a un corrupto para meter a otro? Evidentemente no lo dicen, sin embargo, arrancaron a principio de año como un caballo desbocado, jurábamos que la llegada de los “Marines” era inminente. Hoy no vendrán a Venezuela ni los Boys scouts. Por algo será.

Cada vez que Pence, Pompeo o el propio Trump habla, inmediatamente saltan los voceros, otrora periodistas, con sus estertóreos discursos de que “Guaidó” es el hombre de los “gringos”. ¿El hombre para qué?

El chavismo sigue demostrando mejor ejercicio del juego político y para tristeza de los que ansiamos un cambio, la oposición MUD-G4-FA, sufre otra derrota política por el “ignorante” Maduro, el ineficiente “Rodríguez” y el más “odiodado” Diosdado. Es allí que uno se pregunta ¿Y tantos “cerebros” y “expertos” de este lado no han podido con estos especímenes? O, ¿No han querido?

CARACAS

Suena en la capital y no podíamos esperar otra cosa, un adelantamiento de elecciones parlamentarias. Para el gobierno y su “mesita”, la cual terminará por imponerse a la de los que se califican de mayoría, no les interesa ni les importa que haga la MUD. Son jarrones chinos, inocuos y están peor que el “agua tibia”. Otros me señalan que no será así, pues a Nicolás le interesa una oposición gobernada por quienes en 21 años han sabido someterse y “entenderse” con el gobierno chavista. Diosdado aconseja que este es el mejor momento para que reciban una “pela” con todo y las garantías electorales.

Es evidente que la “sangre” llegará al rio.

Julio Borges y Ramos Allup preparan una jugada. Otros de UNT proponen integrarse a la “mesita”. No hay seguridad sobre el sostenimiento de Guaidó el 5 de enero. Rosales hace miles de jugadas. El “librito” está llegando a su última página.

CALDERON el hombre de la transición, bautizado así por el propio Guaidó, inicia un lobby por Norte América y Europa. Otro grupo lo plantea para abrir espacios en Washington con un hombre mejor formado, de mayor experiencia como el ex embajador en Colombia.

LEOPOLDO LÓPEZ el gran causante de la debacle opositora y del país, sigue entorpeciendo cualesquier jugada para restablecer el orden constitucional. Cuantas cosas me he enterado en los últimos días sobre el personaje y su círculo.

ESCÁNDALOS A LA ORDEN DEL DÍA

En términos policiales al diputado Brito le dieron un “golpe” para que hablará y le han dado diez (10) más y no se calla. Además del caso Monómeros, los bonos pdvsa y CITGO, Alex Saab y el CLAP, estalla el comportamiento antiético de quienes se suponían tenían mucha más altura que su versión nacional, el TSJ. Su nuevo presidente en franca violación de la Constitución y de la ética, también es copropietario del canal EVTV, arrebatado a su legítimo propietario Oswaldo Muñoz. Un canal que muestra dudosas inversiones para lo que recibe y que se dice que detrás de sus dueños están los populares “bolichicos”.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Alto nivel de aciertos en sus denuncias

Mucho antes que ARMANDOINFO, digan lo que digan y duélale a quien le duela, la periodista Patricia Poleo en su canal de youtube Factores de Poder fue la primera en denunciar y demostrar con pruebas documentarias todos los temas que hoy se debaten. No critico a ARMANDOINFO, ellos hacen bastante bien su trabajo, lo injusto es que Guaidó, no lo reconozca. Entiendo que sus preferencias son hacía medios que de alguna manera lo complacen y no me refiero a ArmandoInfo.

Por nuestra parte todos los hechos y argumentos que hemos esgrimido desde el mismo mes de enero del 2019, se han venido sucediendo. Los hechos son los hechos y matan todas las ofensas y señalamientos realizados a través de los laboratorios que dirige el ex propietario de Globovisión, quien también algún día tendrá que explicar muchas cosas, por ejemplo, de quien eran los dólares que recibió cuando vendió.

ES CONTIGO CARLA E IBEYICE SOBRE LOS RECURSOS DE LA USAID LEAN:

Para quienes se guindan del mensaje de USAID para pretender esconder «under rug swept» la cochina corrupción descubierta en la AN hay que aclararles para que entiendan:

● USAID rinde explicación es de los fondos QUE ELLOS MANEJARON

● El interinato recibió dinero de otros países y otras vías NO SÓLO USAID.

● Además de eso; ese dinero SI LO MANEJÓ EL INTERINATO a través de fundaciones y ONG encabezadas principalmente por Lilian Tintori y Lester Toledo (Rescate Venezuela y Coalición Ayuda y Libertad respectivamente)

● USAID deberá dar pronto (si EEUU abre investigación para determinar el fin de los fondos) una lista de las personas, organizaciones, fundaciones y ONG a las que repartió el dinero de la ayuda humanitaria.

*Y ¿saben qué? Ese es el escándalo que viene.

Muchos de esas ONG, son “testaferros” de personajes políticos, como usualmente ocurre para apoderarse de fondos públicos y eso no solo ocurre en Venezuela.

● Por eso antes de darse golpes de pecho por gente que usted ni conoce y además defender y extender solidaridad automática ante semejante parranda de delincuentes es mejor ser cauto y pecar por falta y no por exceso.

Investiguen todos los cabecillas en los últimos tres (3) años de estas ONG.

Ese es un muy viejo truco, practicado en la QUINTA y en la CUARTA.

GRAVE: VENEZOLANOS DESPROTEGIDOS EN USA

Wilfredo Aguilar, pelotero zuliano sigue injustamente detenido por inmigración en USA no obstante tiene asilo y nadie de la embajada lo ayuda.

La semana pasada hable del caso del joven pelotero zuliano Wilfredo Aguilarr, detenido desde hace 8 meses por inmigración a pesar de haber recibido el beneficio del asilo. El embajador Vecchio y el señor Gustavo Marcano vicecónsul, no han mostrado ningún interés y se escudan en falsas premisas, que estoy seguro desechan cuando les conviene hablar con el Senador Marco Rubio sobre los bonos pdvsa.

A los efectos lean lo que me escribieron desde Estados Unidos, un funcionario de Chicago:

Buenos días Sr. Monagas

Lo que usted dice sobre el servicio consular o/y embajada nombrada por la administración Guaido es totalmente cierto, trate de hacerle llegar esta información a la Sra. Poleo pero el email no funciona. La comunidad inmigrante de Venezuela es la actualmente más desprotegida en USA, ya que su cuerpo diplomático acreditado antes el Departamentos de Estado no está ejerciendo el rol que le corresponde, me consta en el Estado de Illinois.

De antemano le agradezco la su atención.

Ernesto J. Martinez

Deputy Press Secretary, Hispanic Liaison.

100 W Randolph., Suite 5-400

Chicago, IL 60601

P: 312-814-8284

F: 312-793-2069

E: emartinez@ilsos.net

TRUJILLO

Duro reto tiene el comisario Luis Medina, quien acaba de ser designado subdirector de la Interpol a nivel nacional. Luis Medina, con toda la preparación requerida para asumir ese reto, cumplió una excelente labor en esta región. Esperemos que en esta nueva tarea igual sean los resultados de su gestión. No es fácil.

ZULIA

El partido Centro Democrático lanzó un duro comunicado sobre el tema eléctrico: “Lamentamos mucho que los dirigentes a cargo de las responsabilidades públicas del estado Zulia; como gobernación, alcaldías y otros cargos de representación popular, por omisión o complicidad nunca hicieron señalamientos ante la amenaza que recibía no solo el sistema eléctrico, sino también la industria petroquímica, la industria hidrología, el sector del transporte público. El Zulia vive la peor crisis en todos los servicios públicos por la desidia de los gobernantes de los últimos 20 años. Por eso los zulianos exigimos a los dirigentes públicos y a la Asamblea Nacional que los recursos planificados para abastecer todas las necesidades que el estado tiene, especialmente en el sector eléctrico, sean respuestas y propuestas sostenibles, definitivas…”

SEÑOR ALCALDE CASANOVA

Recibo denuncias sobre situaciones internas de carácter conflictivo en POLIMARACAIBO, como nosotros vivimos en esta ciudad, mucho quisiéramos que se atendieran los reclamos y que ese cuerpo policial, del cual soy uno de sus tantos padres, regresará a la meritocracia, en cumplimiento de la sana practica de los procedimientos policiales sobre el uso de las armas de reglamento. En los organismos de seguridad es importante que se entienda la cadena de mando, de lo contrario el caos puede prevalecer.

Escúchame de lunes a viernes por Rumbera 98.7FM de 6 a 8am en Maracaibo y vía web por GustosaRadio.com a las 8:30 am. Mi twitter e Instagram @Angelmonagas