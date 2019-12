Este es el Walmart de Puerto Cabello que no es realmente un Walmart

(06 de diciembre del 2019. El Venezolano).- Los bodegones con productos importado es un negocio que poco a poco a brotado en muchas partes de Venezuela con precios que no se ajustan al bolsillo de los venezolanos pero, eso sí, suelen estar más abastecidos que un mercado habitual. Para la sorpresa de muchos en redes sociales, este jueves llamó la atención que en la ciudad carabobeña de Puerto Cabello que haya abierto un local de nombre “Walmart”, mismo nombre que la cadena multinacional de tiendas de origen estadounidense.

Muchos usuarios de Twitter se preguntaron si la famosa cadena había llegado a Venezuela o si algún comerciante le habría colocado ese nombre para llamar la atención de los habitantes del estado. Esta última sospecha fue confirmada por el medio El Pitazo quien logró contactar a los dueños del local.

Héctor Mambel, oriundo de Valencia, y su esposa Luzmar Hachem, porteña, son dos jóvenes empresarios quienes abrieron el comercio ubicado en la avenida Salom, en el antiguo Restaurant Agarimo. Aseguraron que allí se venden todos los productos que se comercializan en la cadena multinacional.

La pareja de esposos resaltó que el nombre “Walmart” fue una estrategia publicitaria pero no está enlazada al gigante estadounidense: “No es una franquicia, es un nombre comercial”. Agregaron que no temen acciones legales por parte de la corporación por usar el mismo nombre: “ellos no tienen nada registrado aquí en Venezuela, incluso nos acaban de mencionar en su página“.

En la polémica tienda de puerto Puerto Cabello se venden licores, ropa, calzados y alimentos, a precios de dólar libre. En cuanto a la calidad de los productos, los dueños afirmaron que “en esencia vendemos lo mismo, marcas originales y auténticas”.

Foto: vía Twitter.

Foto: vía Twitter.