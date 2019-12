Suspendieron dos conciertos que iba a realizar Nacho en Caracas

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¿Sospechoso? Tras la suspensión del concierto del reconocido cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza mejor conocido como "Nacho" el pasado jueves en Valencia, la productora de eventos “Green Shaw Productions” notificó sobre la suspensión de las presentaciones de @Nacho, en Caracas, que se tenía previsto para los días 5 y 6 de diciembre. . A través de un comunicado indican que en las próximas horas, publicarán el calendario previsto para realizar el reembolso del dinero a las personas que adquirieron sus boletos. . . #EVNews #Nacho #Venezuela #conciertos #Entretenimiento #3Dic