Rufo Chacón: Pienso hacer una canción de mi historia

(03 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- El joven tachirense, Rufo Chacón se encuentra en el país con una nueva perspectiva de vida, gracias a la prótesis ocular que recibió en Barcelona, España, de la mano del médico Miguel Salinas y la Fundación Frigilux.

En una entrevista con El Nacional, manifestó que "Estoy más fuerte. A veces puede que tenga decaídas, pero siempre recuerdo que tengo vida y que todo sigue. No hay que dejarse hundir por la marea".

La prótesis, junto a un dispositivo de inteligencia artificial, le permite al joven tener movimiento de los ojos, lo que le da un aspecto de naturalidad. Además, le permite leer e identificar personas, objetos y colores.

"No me imaginé poder leer, fue después que supe que existía este artefacto. Es un invento innovador, tiene bastantes funciones", dijo emocionado.

A pesar de no compararse con una visión normal, aseguró que después de la operación y con el sistema de inteligencia adquirió mayor seguridad. «Me siento más cómodo porque me siento más eficaz en mi entorno», agregó.

Aunque ha pasado por una situación difícil con tan solo 17 años de edad, este joven mantiene su humanidad y esperanza intacta. "Ha sido muy fuerte perder la vista de una manera tan drástica. La sensación de no poder ver, cuando me toqué la cara y se me cayeron las partes de los ojos en la mano fue una sensación fea, pero mientras tenga vida, hay que seguir adelante", expresó con optimismo.

