Guaidó: Investigaremos con fuerza los casos de corrupción

View this post on Instagram

“No es tolerable jugar con la necesidad de la gente como con los contratos multimillonarios que entregó el régimen con los CLAP”, afirmó el presidente (E) de Venezuela, @jguaido, durante su llegada al Palacio Federal Legislativo, para la sesión ordinaria de este martes de la Asamblea Nacional. . Además, precisó que están atendiendo el caso de corrupción, en el cual están involucrados distintos diputados. “Inmediatamente hay que ver cómo se acciona en contra de este desastre. A los venezolanos le vamos a dar respuestas claras”, agregó. - ¡Sintoniza nuestro canal! 🇺🇸 A nivel nacional en Estados Unidos a través de: Comcast, Spectrum, Bluestream, Atlantic Broadband, Sling TV y VIVOplay. - 🇻🇪 Si estás en Venezuela conéctate a nuestra señal en vivo en: Youtube/tvvenezuela . . . #TVVNoticias #TVVenezuela