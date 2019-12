Funerarias se niegan a velar a fallecidos por VIH en Venezuela

(3 de diciembre de 2019. El Venezolano).- La discriminación persiste incluso después de la muerte. En el estado central de Carabobo, la mayoría de las funerarias se niegan a prestar servicios fúnebres a personas que hayan fallecido tras haber sido infectados con el virus del VIH. Las pocas que acceden, lo hacen incrementando injustificadamente los costos.

"Nos llama la atención que en muchas de las muertes no hacen mención como enfermedad de base del VIH, porque las funerarias no los aceptan. Eso no lo entendemos, porque el virus muere apenas fallece la persona", sostuvo Eduardo Franco, secretario de la Red Venezolana Gente Positiva.

Franco detalló, según una nota publicada por Crónica Uno, que en Carabobo han registrado los casos de dos mujeres que fallecieron, y los familiares pasaron casi dos días esperando que alguna funeraria prestara el servicio debido a que eran VIH positivas.

El también presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) informó que durante este año 2019 se han registrado 189 fallecidos con VIH, de esta cifra 6 han sido niños.