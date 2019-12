Diputado Pirela pidió que se investigue nueva trama de corrupción develada por Armandoinfo

(3 de noviembre de 2019. El Venezolano).- El diputado José Luis Pirela, señalado de estar presuntamente vinculado con los responsables de la trama corrupta de los CLAP, aseguró que no tiene nada qué ocultar y pidió que se hagan las investigaciones pertinentes sobre el caso revelado recientemente por Armandoinfo.

"Pedimos que se aclare la verdad y que se cree una comisión para investigar el caso de los CLAP y todos los casos. Estamos interesados en que se investigue", dijo Pirela este martes desde el Parlamento.

Según un reportaje publicado el domingo por Armandoinfo, Pirela junto a al menos otros ocho diputados de la Asamblea Nacional (AN) habrían recibido dinero a cambio de brindarle indulgencias al empresario colombiano, Alex Saab, y otras personas pertenecientes al esquema de corrupción de los CLAP.

Respecto a los señalamientos hechos en el trabajo periodístico, el parlamentario aclaró que no es miembro de la Comisión de Contraloría, que no participó en el debate sobre los CLAP y, por lo tanto, tampoco firmó ningún documento relacionado con el caso. "Soy vicepresidente de la Comisión Antidrogas", agregó.

El miembro de la fracción parlamentaria 16 de Julio recordó que en España e Italia, junto a otros diputados, presentó dos denuncias de forma pública, relacionadas con "los bolichicos que se robaron los reales".

"Un parlamentario no tiene que pedir permiso para ejercer su cargo. Alex Saab no pagó mi viaje, no lo conozco. ¿Quién pagó mi viaje? Estoy esperando a la comisión para decirlo", sentenció.