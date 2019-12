Diputado Barrientos: mi firma no aparece en ninguna carta señalada en la denuncia por corrupción

(3 de diciembre de 2019. El Venezolano).- El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Zulia, William Barrientos, negó que su firma apareciera en la carta de la Comisión de Contraloría que vincula a al menos nueve diputados con los responsables de la trama corrupta de los CLAP.

"Mi firma no aparece en ninguna de las cartas para proteger a los grupos que negocian con los alimentos, tampoco he realizado ningún viaje al exterior y así lo evidencia mi pasaporte", aseguró Barrientos este martes desde la AN.

Denunció que el régimen ha iniciado, con la asesoría del G2 cubano, los rusos y los iranies, lo que se ha denominado como guerra de quinta generación, indicando que así lo practicaron en China, en Ecuador con otras modalidades, y en Colombia y Venezuela utilizando para ello la corrupción.

El parlamentario señaló que la corrupción hay que atacarla de donde venga, porque genera una situación deprimente, macabra que termina por destruir la moral pública de los pueblos, el decoro y la honorabilidad.

Resaltó la importancia de la decisión del presidente encargado, Juan Guaidó, para que la Comisión de Contraloría, sea intervenida, señalando que participó con su partido en la redacción de un documento para que se hagan las investigaciones y quien este incurso en algún elemento de corrupción que haya privilegiado a algún corrupto, tiene que, por lo menos, retirarse del Parlamento.

“Yo participe en la redacción del documento, hable con el Presidente Guaidó y mi criterio es que se suspendiera a todos los miembros de la Comisión de Contraloría para que se hiciera una investigación transparente, de cara al pueblo venezolano, y quien estuviera involucrado en cualquier acto de corrupción indebida, debía por lo menos, por moral, retirarse del Parlamento y en consecuencia, cuando el TSJ deje de existir y haya un Tribunal Supremo de Justicia Confiable, ante el imperio de la le, debiera de pagar”.

Admitió el parlamentario que es responsabilidad de los periodistas, investigar y denunciar las irregularidades que pudiera existir, advirtiendo que tiene en su poder todas las pruebas y elementos que le permiten demostrar su inocencia, por lo que esta dispuesto a solicitar un derecho a república al portal Armando.Info.

