Carta abierta a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por Luis Ramos Reyes

MAGISTRADOS

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PRESENTES.-

(03 de diciembre del 20019. El Venezolano).- Estimados Magistrados, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para informarles mi posición frente a las circunstancias que vivimos en respecto a la obligación que nos asiste en escoger la nueva Junta Directiva del TSJ. Me uno a los Magistrados que hoy se niegan a prestarse a hacer el Quórum, para caer en la emboscada de quienes pretenden tomar el Tribunal con fines contrarios a las funciones de estar al servicio del País.

A tal respecto permítanme señalar lo siguiente:

PRIMERO: Se ha convocado a la plenaria y no ha existido Quórum. Por razones respetables y todas buscando la unidad del Tribunal para así colocarlo al servicio del país y en este aspecto, lo comparto.

SEGUNDO: Observo con mucha preocupación, que se pretende ir a la plenaria para escoger a la directiva desconociendo la voluntad de los Magistrados en la selección de su directiva.

Hecho éste que no comparto, porque atenta contra todo principio de lógica jurídica y democrática de consensuar.

TERCERO: Es absurdo pretender asistir a una plenaria, para hacer un Quórum y designar la Junta Directiva, donde se ha comunicado una plancha hace apenas 48 horas y la cual es impuesta por personas ajenas al Tribunal y a la consulta y voluntad de los Magistrados. Ocultando con ello, el verdadero interés de ésta imposición, como lo constituye el hecho cierto, de controlar la directiva, para controlar a su vez, el Tribunal y luego colocarlo al servicio de esos intereses ajenos a la República, lavarle la cara a los corruptos (hoy nuevos opositores), lavadores de dinero y testaferros ocultos en esta miserable pretensión, que los Magistrados, algunos de los cuales no conocen y otros son utilizados por miserables prebendas, todos al final obraríamos en perjuicio del País.

CUARTO: Observo la injerencia de un Diputado que ha impuesto los candidatos a ocupar la Junta Directiva y a unos miembros del Directorio a designar, burlando la libre voluntad de los Magistrados y con la finalidad de controlar desde ya el Tribunal y contrario a la voluntad de varios Magistrados. Todas las observaciones y rechazo de los Magistrados sobre esta injerencia de dicho Diputado es válida, más aún, cuando es impuesta, para burlar la voluntad de los Magistrados en escoger y designar sus autoridades.

QUINTO: Desde el momento del vencimiento del periodo de la actual Junta Directiva he colocado mi nombre para la consideración de los Magistrados optando a las funciones de Primer Vicepresidente. Cuál es mi mayor sorpresa, que he observado, en esta capacidad de cinismo, que los que pretenden controlar el Tribunal, se han reservado éstas posiciones de la junta directiva y parte del directorio del tribunal, para colocar a sus amigos y garantizar sus intereses, desechando a todo aquel Magistrado que tenga el mérito de estar al servicio del Tribunal y el país, toda esta bochornosa conducta, para complacer a personas ajenas al Tribunal y burlar así, la voluntad de los Magistrados en escoger sus representantes que garanticen el éxito y buen funcionamiento del Tribunal para el país y todos los Magistrados. Y así, como yo aspiro a ser útil, también hay otros aspirantes ignorados y burlados en sus legítimas aspiraciones de ser útil, y en su defecto, se pretende imponer Magistrados que no han hecho nada y por el contrario hicieron mucho daño y cuya única virtud es hacer mal. Dividir, sembrar odios, perseguir, amenazar y pretender burlar la voluntad de los Magistrados de manera ilícita sembrando exmagistrados a la plenaria, para burlar el Quórum lícito.

SEXTO: Observo y he condenado el hecho, del Magistrado Pedro Troconis, de pretender incorporar de forma ilícita a la Plenaria a ex magistrados para integrar el Tribunal y así alcanzar quórum de forma ilícita y de esa manera elegirse Primer Vicepresidente y aplastar al resto de los Magistrados. Donde recurre a ésta ilícita práctica y a su vez, contradictoria conducta, al pedir a mis colegas Magistrados, que “LUIS RAMOS” debe se erradicado del Tribunal.

Demostrando este Magistrado, su incapacidad confesa, para integrar la Junta Directiva a elegir además cuando formó parte de la actual Junta Directiva estos dos últimos años de los cuales no ha rendido cuenta de sus aportes al Tribunal. Salvo lo que es evidente a la luz de todos, que durante un año no asistió a reuniones de Junta Directiva y ese es su mérito, la virtud del mal, para burlar a los buenos. Impuesto en esta oportunidad, por factores externos al tribunal para el control de el mismo. Conducta ésta ilícita que la mayoría de los Magistrados rechazamos y que lo descalifica para pretender integrar la Junta Directiva ante la pretendida imposición de un Diputado, lo hace a mi modo de ver inapropiado para integrar la Junta Directiva la cual requiere de UNIDAD E INTEGRACION.

SÉPTIMO: No comparto la conducta de quienes nos alejan y nos dividen como Magistrados, que forman parte de un espíritu permanente de odios y venganzas sin límites, que persiguen para hacer descrédito de nuestros colegas, sea en el plano personal, profesional, o institucional con hechos falsos o realidades, utilizando los medios o las redes sociales para el descredito público de Magistrados en perjuicio de la Institución.

Me opongo a esta práctica como mecanismo de descalificación de cualquier Magistrado, toda vez, que además de lo cobarde y deshonesto, al final atenta contra todos los miembros del Tribunal y la Institución. Este tema parece no importar a quienes pretenden dirigir el Tribunal, porque es el método que practican y ante ello yo me opongo y esto debe ser erradicado mediante un compromiso antes de elegir la Directiva.

OCTAVO: Se convoca a una Plenaria para elegir una Directiva y no existe proyecto para la gestión del Tribunal y de la Junta Directiva. Es el más grande fracaso y error que pudiéramos cometer, elegir una Directiva para luego corregirla en su acción, lo que representa ya un fracaso cuando podemos corregir la directiva a elegir. Lo que representaría el éxito de su acción, al ser unitaria su elección e integrada la voluntad de todos los Magistrados. Aquí les pido Magistrados profunda reflexión, unas horas más, unos días más, pero se garantiza al país la mejor Directiva y la derrota de los factores externos que para mal pretenden tomar el Tribunal.

NOVENO: Nuestro país, está destrozado, nuestro pueblo muriendo de hambre, en manos del narco tráfico y el terrorismo, la Asamblea Nacional y los Diputados asediados y perseguidos por el régimen, unas individualidades de Diputados comprometidos en lo ético y lo moral del país, señalados por sus propios partidos que le eligieron como corruptos que vendieron su patria y su honor, y ahora unos Magistrados peleando como aves de rapiña por una posición dentro de la Directiva, para poder así complacer amigos ajenos a este Tribunal y no serles útil, ni al Tribunal y menos a su país. Observen lo que queremos cambiar, durante 2 años, algunos miembros de la anterior Directiva trabajaron, otros no. Y otros, que, sin ser miembros, aparentaban serlo. Algunos obraron en perjuicios de los Magistrados y el País, los que les hace acreedores de rechazo legítimo de los Magistrados a integrar la nueva directiva y así debemos expresarlo con nuestra decisión, para funcionar con los mejores.

DÉCIMO: Pretender una directiva sin UNIDAD, y con el desconocimiento de los 25 Magistrados, es garantizar el fracaso por adelantado. El cual se va a reflejar, en un Tribunal, que no va estar al servicio del país y sus instituciones, fracasado para serle útil inclusive a los mismos Magistrados. Y me opongo a ello, pudiendo ser útil. Con tu decisión correcta gana el Tribunal, gana el país y ganan los magistrados.

Una Institución, que va a nombrar su nueva directiva y cuya virtud es reconocer a los que han hecho daño, para burlarse de los buenos. Es un fracaso a la sociedad.

Yo no me presto para ello.Y les llamo a todos a reflexión. Son éstos muy pocos los Magistrados que se oponen a integrar un Tribunal en UNIDAD, al servicio del país y los Magistrados. Nosotros somos la mayoría que la queremos y vamos a lograrlo.

Aquí hay hombres y mujeres con créditos suficientes para lograr esa deseada unidad e integración de este Tribunal, sin egoísmos, maldad odios o envidias como lo son tan solo por nombrar algunos de nuestras reservas de probidad, Cruz Graterol, Cioly Zambrano, Sabino Zamora, Gustavo Sosa, Fernando Núñez Etc.

Les invito a todos los magistrados, que aspiramos integrar la Directiva, que presentemos un pequeño proyecto de Tribunal- país, que queremos en el ejercicio de sus funciones y el manejo de cada una de sus Salas. De esta manera, quedará en la conciencia de todos nosotros escoger los buenos sin hacer mérito a la virtud del que hace mal y hacerles seguimiento a sus propuestas incluso formar parte de ellas, para alcanzar las metas previstas de los que hacen el bien.

Son éstas razones distinguidos Magistrados, que me obligan a NO prestarme, para hacer el Quórum en la convocatoria prevista para este Lunes 02-12-19 hora 5.00 pm hora Miami y pretender desconocer al resto de los Magistrados, además de burlarlos y no oírlos y me hago solidario, con el agravante, que de haber Quórum pretender designar en la Directiva personas impuestas por extraños al órgano colegiado y la voluntad de la mayoría de los Magistrados, que no gozan del apoyo de los miembros de su Sala y no practican la alternabilidad del poder, manteniendo conductas inadecuadas para un Magistrado, como lo es el autoritarismo, que tanto daño ha hecho al país en los últimos 20 años y nos mantienen en el destierro . No me presto para ello y no asisto hoy a la emboscada que se le tiende a todos los Magistrados por una minoría de Magistrados para obrar en perjuicio de la patria.

Sobre la amenaza de ser reportado por ante la Asamblea Nacional por mi inasistencia el día de hoy. Les informo que me honran al hacerlo, por no formar parte de quienes traicionan los postulados del honor y la virtud al conspirar en contra de este Tribunal, que lo pretenden entregar a intereses distintos de la República.

Por solicitud a mi persona en principio de buena voluntad del Magistrado Antonio Marval y luego de varias conversaciones con Magistrados preocupados por la unidad de este Tribunal, como lo fueron los magistrados Sabino Zamora y Pérez Linarez entre otros, logramos conformar la selección de un equipo de Magistrados, que garantizan la UNIDAD Y LA INTEGRACION del Tribunal con votación UNANIME. Pero luego, por intereses impositivos de personas extrañas al Tribunal, quien estaba obligado al reconocimiento de esta UNIDAD alcanzada, no lo hizo. Magistrado Antonio Marval.

Todos ustedes, tienen conocimiento de ese cuadro elaborado y consensuado por los Magistrados que buscamos las unidad e integración del Tribunal, el cual contiene los nombres de hombres y mujeres que gozan de la confianza de todos, para integrar la nueva Directiva y garantizando la integridad del Tribunal con la voluntad de todos.

Esa voluntad expresada, en reconocimiento de los valores de UNIDAD y la INTEGRIDAD a dichos Magistrados, de mi parte se mantiene firme para alcanzar un Tribunal al servicio del país y no un Club de amigos, persecuciones y divisiones sin sentido. Solo basta cambiar o escoger quién es el Magistrado que goce de nuestra confianza para garantizar nuestro postulado de virtudes que deben acompañar a un Magistrado. Al servicio de la justicia y sus valores.

Esta comunicación no tiene como finalidad que sea respondida por ningún Magistrado, y no debe serlo. Sólo es la manifestación de mis motivos y la solidaridad a quienes, por alguna razón en el día de hoy, no van a convalidar con su asistencia un Quórum en el Tribunal que obre en perjuicio del Tribunal, los Magistrados y la Patria.

Saludos.

En la ciudad de Miami a los 02 días del mes de diciembre del año 2019

Magistrado

LUIS RAMOS REYES

SALA CIVIL