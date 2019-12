Adolfo Superlano asegura que acusaciones en su contra se deben a desacuerdos con Guaidó

(3 de diciembre de 2019. El Venezolano).- El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Adolfo Superlano, aseguró que las acusaciones en su contra sobre la trama de corrupción de los CLAP se debe a que no está a favor de la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento en 2020.

"Es una acusación audaz de la que no hay pruebas hasta ahora (...) Algunos diputados de la oposición hemos manifestado que el cinco de enero no vaos reelegir a Guaidó (... ) no estamos de acuerdo con la gestión", indicó Superlano este martes desde la AN.

El diputado hizo referencia al reportaje publicado el domingo por Armandoinfo. "Un portal nos acusa a nosotros de estar involucrados en un acto de corrupción (...) que se ha transformado en una noticia. Julio Borges y Leopoldo pidieron la cabeza de Freddy Superlano, por los sucesos de febrero de este año, y Guaidó los protegió".

Según el trabajo periodístico, Superlano y otros ocho parlamentarios estarían vinculados con los responsables de la trama corrupta de los CLAP, a fin de brindarles indulgencias ante instancias internacionales.