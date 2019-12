Omar Muñoz, candidato a la presidencia de APUZ: necesitamos la elección para recuperar el liderazgo gremial

(1° de diciembre de 2019. El Venezolano).- El candidato por la plancha número 4 a la presidencia de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), Omar Muñoz, visitó Noticia al Día en el marco de su campaña como dirigente gremial y alegó que en los próximos comicios electorales se espera un consenso para lograr las condiciones optimas y así rescatar el liderazgo que poco a poco se fue perdiendo dentro de la casa de estudios.

Con respecto a la jornada electoral que se realizará el próximo miércoles 4 de noviembre, en la plazoleta del rectorado de LUZ, Muñoz apuesta por la práctica consciente de llamar elecciones en pro de una renovación que aporte soluciones a las dificultades que hoy en día vive el docente universitario. "La comunidad profesoral acepta que necesitamos la elección para reponer el liderazgo gremial", alegó.

Dentro de las prioridades que tiene el grupo de profesionales que conforman la plancha 4, está como motivación principal el aumento de la matrícula estudiantil de la institución, Muñoz afirma: "nuestra condición como profesor nace porque estamos dentro de la universidad, entonces lo primero que hay que proteger es la universidad".

También apuesta por valorar el trabajo del profesor, mejorar las condiciones laborales y materiales para el desarrollo de la docencia, además de atender el estado de abandono en el que se encuentra la Casa del Profesor.

El especialista en economía y gerencia, explica que tiene la experiencia de haber participado como vicepresidente de APUZ central en una oportunidad y presidente por dos períodos en la década de los 90. "La responsabilidad que tuve en mi gestión es el aval que me respalda".

"En mi gestión se construyó la Casa del Profesor, se contó con Ex-cátedra, se modificaron los estatutos de la asociación que permite la elección directa universal, antes, solo los presidentes de seccionales elegían al presidente central, ahora toda la comunidad profesoral tiene el derecho a elegir". Añadió que esta política ayudó a incluir la representación de las minorías. "Nunca se usó la APUZ como sucursal de un partido político ni para destruir el estado, sino que se armonizaron los intereses", dijo.

Añadió que desean mejorar las condiciones materiales del profesor, entre eso mejorar el salario, el tema de salud y la función académica. "En este momento necesitamos un acuerdo entre todos los sectores universitarios, empleados, obreros,trabajadores en general y estudiantes para garantizar la matrícula estudiantil".

Denunció que es importante el crecimiento de la población estudiantil para la universidad y asomó su preocupación al ver salones deteriorados y grupo mínimos de seis u ocho estudiantes viendo clases.

El también profesor jubilado explicó que, para lograr las mejoras, la relación con el Estado es obvia. A su parecer, la universidad y el Estado tienen fines comunes.

En este sentido alegó que muchas de las investigaciones que se hacen dentro del entorno universitario son utilizadas para la formación de políticas públicas, creando la dualidad de necesidad entre el Estado y la universidad, para la creación de políticas de desarrollo en cualquier área del sector público y del sector privado. "Ese encuentro hay que propiciarlo desde la grandeza de la universidad y del profesorado, en los fines propios, no para los fines particulares de la diatriba partidista cómo se ha venido usando", dijo Muñoz.

Aunque el tiempo establecido para los comicios fue muy corto, el catedrático exteriorizó: "aspiramos a que el profesorado responda, generalmente no hay muchos, y cómo hay tanto desánimo, nosotros queremos que haya un acuerdo mínimo entre las planchas, para que la gestión no se haga en consenso mínimo. Se pueden mantener posiciones distintas pero siempre desde el punto de vista democrático".

Dentro de su plancha pretende rescatar las instalaciones de la Casa del Profesor, además de regresar los planes recreacionales para los hijos de los profesores.

"Cuando los hijos de los profesores se hacen amigos, las diferencias de los padres disminuyen, siempre hay espacio para la convivencia", afirmó.

Por su parte, Muñoz se sensibilizó con las jornadas de trabajo de los agremiados a la APUZ, tomando en cuenta las dificultades que los profesionales tiene para ejercer, entre estas tomó como prioridad el transporte universitario y el tema salarial.

"Hay que hacer una lucha muy completa para mejorar el salario del profesor", exclamó. Como economista, Muñoz explica que el problema no radica en el salario del profesional, sino en el de los trabajadores en general. "Es inconcebible, y claramente debatible que un modelo donde los precios se fijen por el dólar y los salarios por el bolívar, no es atractivo, no es sostenible". expresó que la alternativa podría ser dolarizar e" salario, sin embargo, esa medida atentaría contra la seguridad del país "ponemos nuestra moneda en manos de un patrón que no es nuestro", alegó que la gran distorsión que hay en los precios del país viene introducida por el tipo de cambio.

Para lograr la adecuación en el salario profesional, Muñoz asegura que se debe crear una política que fortalezca el bolívar, porque explicó que un aumento de sueldo con el mismo esquema no los llevaría a ningún lado.

En este sentido explicó que se necesita un mínimo para la defensa del salario, presionar para que el gobierno sienta apoyo, mejorar las condiciones del IPPLUZ, además de que se cumpla la orden emitida por la controlaría, dónde deben reintegrarle el descuento que el fondo de jubilaciones les quita a los profesores.

Otra medida que expone el economista es mejorar las condiciones del ejercicio de la práctica académica y que este esté más centrado en la colaboración que en la competencia.

También explicó que se debe participar de las políticas sociales del gobierno, desde su punto de vista, los profesores no pueden excluirse de los beneficios que el estado otorga a los venezolanos.

Criticó el aislamiento de la APUZ, en las funciones de la caja de ahorro y del IPPLUZ, que son instituciones que tienen el mismo objeto, el cual es a atender el profesor. "No puede ser que los tres organismos cuyo fin es atender al profesor no se pongan de acuerdo para ver qué es lo estratégico.Hay que darle coherencia a una política, volver a poner la APUZ en una lógica junto a los otros gremios, para ser más efectivos con la atención al profesor y eso implica también en acudir a políticas sociales de distinto orden".

"Las políticas públicas entran en esta ecuación, al no tomar en cuenta al Estado dentro de las políticas, estamos perdiendo buena parte de lo que nos corresponde", añadió.

En el tema de los profesores que han tenido que dejar sus aulas de clase y estar en condición de migrantes, Muñoz expresó que lo que comenzó como un juego para el gobierno, ahora es un el tema que creció en medio de situaciones delicadas, donde la gente se siente obligada a salir por varias razones. "No podemos darnos el lujo de perder todas las capacidades que se han ido, que son muchas, en todas las áreas y los necesitamos aquí".

