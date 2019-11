Un embajador incómodo, por Gustavo Azócar Alcalá

(30 de noviembre de 2019. El Venezolano).- No formo parte del pelotón de fusilamiento del presidente encargado Juan Guaidó. Tampoco soy miembro de esa organización que algunos llaman "Guaidó Lovers". Apoyé a Guaido desde que tomó la valiente decisión de asumir la presidencia interina y he declarado una y otra vez que soy de quiénes creen que Guaidó debe terminar lo que empezó en enero de 2019.

Dicho esto, paso a señalar que la destitución de Humberto Calderon Berti (HCB) no se puede explicar y despachar tan fácilmente. Cambiar a un embajador puede ser un hecho insignificante en cualquier otro país del mundo. Pero en Venezuela, cambiar a un embajador con la estatura política de HCB, a pocos días de la reunión de un órgano tan importante como el TIAR, en Bogotá, no puede pasar por debajo de la mesa tan fácilmente.

La gran pregunta es: Por qué destituyeron a HCB? Hay al menos dos hipótesis: 1) Lo destituyeron por el Cucutazo. Esa hipótesis, sin embargo, luce absurda. HCB no tuvo nada que ver con el robo o malversación de los dineros que debían utilizarse para brindar apoyo a los militares desertores que cruzaron la frontera el 23f.

Quienes malversaron la plata, según se ha dicho hasta el cansancio, fueron 2 dirigentes regionales de VP vinculados a Sergio Vergara y Daniel Ceballos (Roxana Barrera, cuñada de Vergara fue asistente personal y mano derecha de Ceballos). La acción de esas personas, dicho sea de paso, no tiene porqué involucrar ni a Vergara ni a Ceballos.

HCB no sólo no manejó el dinero, sino que además denunció el hecho ante las autoridades colombianas y pidió se sancionara a los culpables. Hay quienes dicen que HCB fue quién filtró al Panampost los documentos del guiso. Eso no ha sido comprobado. Y si eso fue así, cabría preguntarse por qué no lo destituyeron semanas después que estallara el escándalo en los medios de comunicación? Por qué se esperó hasta esta fecha?

Hipótesis 2: HCB conspiró contra Guaidó para presidir el gobierno de transición junto con Padrino López y Maikel Moreno. La pregunta es: y cuál es el problema? Por qué razón no puede HCB aspirar presidir la transición? Qué se lo impide? Hay algún acuerdo partidista entre los miembros del G4 que le impida a cualquier venezolano aspirar ser Presidente del gobierno de Transición? O es que Guaido también quiere presidir la transición? Se supone que quién presida la transición no puede ser candidato cuando vengan las "elecciones libres". Por tanto, si Guiado quiere presidir la transición tendría que olvidarse de su candidatura.

Los hechos parecen indicar que Juan Guaido quiere ser candidato. Guaido anda en campaña electoral desde hace varios meses. Eso pareciera indicar que no anda buscando presidir la transición. Entonces por qué botan a HCB? Será que al suscribir un supuesto acuerdo político con Padrino López y Maikel Moreno (acuerdo que todavía no se sabe si es verdadero o falso) HCB le quitó espacio a Leopoldo López, el mentor y padre Político de Guaido que, según se ha dicho, también aspira presidir la transición? O sea que Voluntad Popular quiere presidir la transición y también quiere imponer al candidato presidencial cuando vengan las elecciones libres? Eso no parece ser viable políticamente. Y dudo que el país lo acepte.

Una cosa ha quedado clara después de esta terrible novela escenificada en Colombia: a quien había que destituir no era a HCB. A quien hay que destituir y lo antes posible es a quienes "asesoran" al presidente encargado. Guaido necesita con urgencia un equipo que lo ayude a evitar estas metidas de pata que le caen como un regalo de navidad al Dictador Nicolás Maduro.

Por Gustavo Azócar Alcalá.