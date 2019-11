Calderón Berti: Leopoldo López ejerce un tutelaje indebido e innecesario sobre Guaidó

(30 de noviembre de 2019. El Venezolano).- Humberto Calderón Berti está convencido de que "se puede hacer política con transparencia y con decencia". Así lo afirmó este sábado, a pocos días de conocerse su destitución como embajador de Venezuela ante Colombia.

En una entrevista con la periodista Milagros Socorro, publicada en La Gran Aldea, el veterano diplomático señaló que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, debe revisar "muy bien" su entorno y, en específico, se refirió al líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López.

"Leopoldo ejerce un tutelaje indebido e innecesario sobre Guaidó. Y con esto no estoy descubriendo el agua tibia. Eso se sabe", dijo el ahora exembajador. "Leopoldo López ha llevado a la oposición nariceada a cometer errores muy graves. El primero fue la inmensa expectativa que creó cuando aseguró que el 23 de febrero de este año entrarían toneladas de alimentos y medicinas como ayuda humanitaria para Venezuela. Esto no fue así y todavía no hemos recibido una explicación".

Calderón Berti resaltó un segundo error que, a su juicio, es responsabilidad de López: los diálogos de Oslo y de Barbados. "Nuestro principal aliado es Colombia, donde hacemos vida un millón 600 mil venezolanos. Fue muy impropio haber iniciado estos diálogos sin haber puesto en autos al Gobierno colombiano, que se enteró por la prensa. Eso fue muy mal hecho", sentenció.

Hizo referencia, además, a los sucesos del 30 abril como otra equivocación, "que ahora me achacan a mí. Estos tres errores tienen la firma de Leopoldo. Buena parte del capital político que ha perdido Guaidó es por culpa de Leopoldo López".

