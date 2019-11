Calderón Berti: mientras Maduro esté al frente del país, no hay garantías para elecciones limpias

(29 de noviembre de 2019. El Venezolano).- En rueda de prensa, el exembajador de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Humberto Calderón Berti, aseguró que mientras Nicolás Maduro esté al frente del país, no hay garantías de que haya elecciones limpias.

A su modo de ver cualquier intención en ese sentido, es ir al matadero. Dijo que no participó en la redacción del Estatuto para la Transición de la Democracia, que incluye como tercer estrategia, las elecciones libres. A lo que agregó que nadie en su sano juicio puede pensar que con este régimen, con el Plan República y con el CNE actual y sin supervisión internacional, se puedan realizar elecciones limpias en Venezuela.

Advirtió que la transición será incluso más importante que la democracia. “Los cimientos de la transición serán más importantes que la democracia. La transición no puede ser una rebatiña de los partidos ni un reparto entre ellos. Tiene que estar integrada por los mejores hombres del país, los más preparados”.

Sobre otro punto, Calderón Berti expresó que quienes han saqueado el país, le han robado el dinero al pueblo, “Los buscaremos hasta debajo de las piedras, no sólo para que devuelvan lo que se robaron, sino para que paguen”.

El primer tema que abordó el diplomático fue el de los recursos destinados a los militares venezolanos exiliados en Colombia, y aseguró que. Afirmó que hubo un mal manejo y que entre las pruebas que poseía se encontraban facturaciones ficticias, de lo cual fue alertado por las autoridades de Colombia. El caso lo está investigando la fiscalía colombiana.

Sobre sus relaciones con Juan Guaidó manifestó que desde hace meses no existe. También negó que haya conspirado contra Juan Guaidó para liderar la transición. “Yo no conozco a Padrino López ni a Maikel Moreno. Pregúnteles si alguna vez he hablado con ellos”.