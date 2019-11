Aumentan casos de mujeres con VIH

(29 de noviembre del 2019. El Venezolano).- La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental para todos. Este derecho contempla la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura así como la posibilidad de tener hijos si y cuando se desee. Cuando hablamos de jóvenes por lo general nos referimos a todas aquellas personas entre los 15 y los 24 años de edad, aunque algunas encuestas involucran individuos hasta los 29 años.

¿Por qué es importante?

Los jóvenes conforman el grupo poblacional en formación que va a formar parte en el futuro de la base productiva de la sociedad. Cualquier cosa que impacte la salud y el bienestar de los jóvenes, impacta directamente el bienestar social de todos.

Cuando hablamos de salud sexual sabemos que los jóvenes constituyen un cuarto de la población sexualmente activa, sin embargo conforman la mitad de los casos de enfermedades de transmisión sexual.

La Dra. Carmen Mantellini, Ginecobstetra explica “Enfermedades como la infección por el Virus de Papiloma Humano, ya prevenible por vacuna y la infección por clamidia ocurren en 1 de cada 4 jóvenes sexualmente activos. El problema se agrava al saber que la mayoría de estas infecciones no presentan síntomas, al menos no inicialmente, lo que no permite que consulte a tiempo y genere secuelas a largo plazo que pueden afectar no solo su calidad de vida, sino también su fertilidad”.

Adicionalmente y por quinto año consecutivo, las enfermedades de transmisión sexual (ets) siguen aumentando en frecuencia, con un record histórico para el año 2018 sólo en los estados Unidos de América, reportando un aumento de 14% en nuevos casos de sífilis, 5% en nuevos casos de gonorrea y 3 % en nuevos casos de clamidia.

En Venezuela es difícil encontrar cifras que representen a toda la población. Según el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria en la República Bolivariana de Venezuela, en base a las estimaciones disponibles, de 2010 a 2016, las nuevas infecciones por el VIH han aumentado en un 24% y las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido en un 8%.

Explica Mantellini “Los casos notificados de infección por el VIH han aumentado progresivamente, de los cuales el sexo masculino es el más afectado y representa aproximadamente un 75% de los casos acumulados, sin embargo, se evidencia el hecho significativo del aumento del porcentaje de casos en mujeres con respecto a la tendencia anterior, pues se observa cómo ha pasado de tener un porcentaje anual de 20% a 38,28% de casos en el sexo femenino en el año 2015”.

¿Qué podemos hacer?

– Promover y educar en relación a prevención primaria, esto es, vacunar contra aquellas enfermedades prevenibles por vacuna: infección por el Virus de Papiloma Humano y Hepatitis B.

– Fomentar prácticas que disminuyan el riesgo, tales como: el uso de preservativos, la exigencia de las pruebas de ets antes de iniciar relaciones sexuales con esa pareja, como por ejemplo VIH, VDRL.

– Luego de una práctica riesgosa pedir ayuda no sólo para evitar la infección por VIH, sino también un embarazo no deseado.

Nota de prensa.