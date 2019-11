Lo que debes saber sobre la clausura arbitraria del evento donde se presentaría "Nacho"

(28 de noviembre de 2019. El Venezolano).- Fue una decisión arbitraria. Por órdenes del régimen madurista, este jueves se oficializó la suspensión del Coroto Fest 4x4, evento en el que se presentaría el cantante venezolano Miguel Ignacio "Nacho" Mendoza en Carabobo, afectando así a más de un centenar de empresarios y emprendedores.

En horas de la mañana, una comisión del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), uno de los brazos ejecutores del madurismo, llegó al lugar dispuesto en el municipio San Diego para el festival de carros rústicos y, sin argumentos ni justificaciones sólidas, pegaron en la taquilla una etiqueta en la que se puede leer: "Clausurado. Desde: 27/11/2019. Hasta: 7/12/2019".

Junto al Seniat también se presentó un amplio despliegue de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía de Carabobo, a fin de evitar la venta de entradas y el ingreso de personas al terreno del festival. Incluso le negaron el acceso a los representantes de la prensa que intentaban dar cobertura de la situación en horas de la tarde.

Las amenazas contra la realización de este evento subieron de nivel el miércoles, cuando altos funcionarios del régimen madurista, autoridades regionales y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tuvieron reuniones separadas con los organizadores del Coroto Fest 4x4 y con "Nacho" para ordenar la cancelación de la presentación musical pero, ambas partes se habrían negado a aceptar la petición.

Trascendió que las primeras reuniones se realizaron en Quinta Carabobo, residencia del gobernador de la entidad carabobeña, Rafael Lacava, quien les comunicó a los organizadores que se traba de un decisión que venía directamente desde Caracas.

Fidel Madroñero, conductor del programa Zurda Konducta, no tardó en pronunciarse para celebrar la suspensión del concierto de "Nacho", quien se ha manifestado abiertamente como opositor al régimen madurista. "Yo les advertí: no compren las entradas al concierto de Nacho y ustedes no me hicieron caso", dijo.

La sanción impuesta por el organismo tributario no solo impidió el concierto de "Nacho", sino la realización del resto de las actividades del festival. Esto afecta de forma directa a los más de 100 empresarios, emprendedores, patrocinantes y expositores del sector privado que invirtieron importantes sumas de dólares para tener presencia en el Coroto Fest 4x4.

La presentación del cantante, pautada para este 28 de noviembre, sería el principal atractivo de la inauguración del Coroto Fest 4x4. Las entradas para disfrutar del show musical tuvieron un precio en preventa de $15, luego aumentaron $20, solo para el primero de los cuatro días que duraría el festival.

Fuentes vinculadas a la organización del evento informaron a El Venezolano News que para el concierto esperaban recibir a al menos 20 mil personas. Al multiplicar esta cifra por la del precio de las entradas, se puede estimar una pérdida de alrededor de 400 mil dólares en aforo, solo en el primer día.

Los afectados van desde grandes marcas y empresas, hasta pequeños emprendedores, como es el caso de la promoción de bachilleres XXVIII del Colegio Francisco de Miranda, quienes con esfuerzo recaudaron dinero para tener un stand de venta de comida en el festival y, de esa forma, conseguir dinero para los gastos propios de la graduación.

"No queremos que se pierda todo el esfuerzo que se hizo (…) más de tres mil dólares se invirtieron para poder estar en el Coroto Fest y vino el gobierno y decidió que eso no iba", decía entre lágrimas una representante del colegio.

El desmontaje de todas las estructuras del festival inició en horas de la noche de este jueves. Hasta el momento se desconoce la magnitud de las pérdidas económicas producto de una decisión arbitraria.