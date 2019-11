Semtei: si el gobierno le pone la mano a la AN estarán ahí 40 o 50 años

(27 de noviembre del 2019. El Venezolano).- La vía electoral es una de las premisas que el ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Eduardo Semtei ve como mecanismo para que Venezuela comience a salir de la crisis en la que se encuentra. En entrevista concedida a lapatilla.com, el opinador de oficio explicó que acudir a las urnas en unos comicios debilitaría la estructura que mantiene al régimen de Nicolás Maduro.

“Elecciones, las que sean, parlamentarias, presidenciales, de condominio, de concejales, de diputados de gobernadores, de alcaldes, todas las elecciones van clavándole al ataúd del gobierno un nuevo clavo, tu lo logras arrinconar. ¿Tu sabes lo que sería complicado, que hubiese elecciones parlamentarias y no participáramos y las gana el gobierno?.

Si el gobierno le pone la mano a la Asamblea Nacional olvídate que van a estar ahí 40 años, 50 años“.

El también miembro del partido Avanzada Progresista argumentó que de llevarse a cabo las elecciones parlamentarias el próximo 2020 no debe dejarse de participar. Recordó que cuando en el 2005 no se fue a la contienda por las legislativas “el abstenerse nos condujo al fracaso a la locura”, y el gobierno “le puso la mano a todos los poderes”. (CNE, TSJ, Contraloría, MP)

“Fue un error que se recuperó en el 2015 ganando la Asamblea que nos ha permitido el crecimiento de la multiplicación de la oposición, estamos en el 85 por ciento, ahora tu no me vas a decir que tu te vas a abstener”.

Aun cuando el gobierno no de garantías concretas para cumplir con su parte al momento de que se pudiese llegar a un acuerdo, Semtei recomienda que igual hay que sentarse a conversar, y desarrollar un plan o línea que permita a través de la astucia ir ganando terreno en los encuentros.

“Nadie te va a dar garantías absolutas, eso no existe en política, tu tienes que confiar en tu propia fuerza, estrategia así son las negociaciones de un lado están uno digamos los malos y de otro lado están otros digamos los buenos, y en esa negociación el que sea más hábil, maneja la fuerza con mayor tranquilidad, mayor sagacidad, el que sea mejor negociador, gana el negocio”.

“Tienes que negociar con los malos, si el tipo que está del otro lado, con quien vas a negociar. Si tu haces un convenio con el gobierno y firmas un acuerdo de 20 artículos, y el gobierno los viola quien queda mal es el gobierno, no tú”.

Con respecto al inicio del año parlamentario, enfatizó que hasta donde tiene conocimiento Juan Guaidó sería ratificado en su cago aun cuando no sería parte del acuerdo inicial establecido en el 2015. Agregó que de celebrarse la contienda electoral Guaidó tendría que evaluar si participa o no. También se refirió a que si se llevan el proceso comicial, el gobierno se comprometería a participar y aceptar las reglas del juego porque si no, continuaría siendo desconocido a nivel internacional.

“Yo creo que si el gobierno se compromete de frente, ahí estaría las Naciones Unidas la propia OEA, el Centro Carter… El gobierno tiene una soga en el cuello y si hace mucha trampa mientras más trampa haga el nudo más lo ahorca, por eso yo estoy tan confiado de que la victoria está cerca y que la salida electoral es la mejor, y que el gobierno está condenado a desaparecer.

“El gobierno venezolano si hace una trampa grosera, vulgar como la que está acostumbrada a hacer está cavando su propia tumba. Yo creo que el gobierno no está interesado en hacer trampa, yo creo que en esta oportunidad quiere aparecer como una señorita, como una monjita”.

Con respecto a la relación entre los políticos y la ciudadanía señaló que ha habido una ruptura paulatina “entre las grandes mayorías y la dirigencia opositora”. Indicó que aun cuando los chavistas se han reducido, “de alguna manera controlan a su gente”.

Reconoce que ha habido un distanciamiento por la división de la oposición y que debería haber una línea electoral.

“Los ciudadanos deben a asistir a votar, y asistir a todas las manifestaciones que se llamen de conjunto que no tengan propósitos ni fines violentos”.

Durante la entrevista Semtei se refirió a las reuniones que se llevaron cabo en Oslo, Noruega difiriendo de lo dicho por varios miembros de la oposición y considerando que de reanudarse alguna actividad de diálogo sería una ocasión para llegar a una resolución.

“No sé por qué hay esa tendencia en el sector de Guaidó, de Leopoldo López, Stalin, el propio Federico Ravell diciendo que está muerto Oslo, si los procesos políticos nunca terminan de morir, siempre quedan como una esperanza, una chispa para restablecer. Oslo es, fue y sigue siendo una magnífica oportunidad para llegar a acuerdos políticos administrativos, electorales, funcionales, pacíficos, creo que si Oslo se restablece Avanzada Progresista no tendría ningún problema en participar”.