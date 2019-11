Demócratas de Florida le dan su apoyo a Biden

(27 de noviembre del 2019. El Venezolano).- La senadora del estado de Florida Audrey Gibson, una de las demócratas más prominentes en el gobierno estatal, dijo que está apoyando al ex vicepresidente Joe Biden, un impulso para el candidato en un estado que podría ser fundamental si la batalla de nominación se prolonga hasta marzo.

Gibson, un afroamericano, es el principal demócrata del Senado de Florida. La cámara está controlada por los republicanos. Mientras que otros legisladores demócratas se apresuraron a apoyar a Biden, Gibson inicialmente se mantuvo al margen.

Gibson dijo que siempre se inclinó hacia Biden, citando sus ocho años de trabajo junto al presidente Barack Obama, el primer presidente afroestadounidense del país. Elogió a Biden como alguien que es «genuino» e «inclusivo».

Durante el último debate demócrata, el senador Cory Booker fue tras Biden, diciendo que su posición sobre la legalización de la marihuana demostraba que no estaba en contacto con la comunidad negra. Gibson, sin embargo, no estaba de acuerdo con eso.

«Entiendo que no es afroamericano, todos entienden esa parte», dijo Gibson. «Eso no significa que no pueda ser comunicativo y centrarse en temas que afectan a ciertas comunidades afroamericanas».

«No hace falta ser afroestadounidense para entender por lo que pasa la gente», dijo.

El apoyo del principal demócrata del Senado de Florida representa a dos grupos que han apoyado rápidamente la campaña de Biden: los votantes negros y los legisladores demócratas de Florida.

Biden ha estado contando con el apoyo de los votantes negros, un subproducto de su relación con Obama y sus vínculos con la comunidad.

Una encuesta realizada el mes pasado por el New York Times y la Universidad de Siena mostró a Biden con un 31 por ciento de apoyo entre los votantes negros de Florida, muy por delante de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, que quedó en segundo lugar con un 19 por ciento.

Eso se refleja en una encuesta nacional de Quinnipiac publicada el martes que tuvo a Biden con un apoyo del 41 por ciento de los votantes negros.

En mayo, Shevrin Jones, miembro afroestadounidense de la Cámara de Representantes de Florida, dijo a POLÍTICO que los votantes negros «equiparan» a Biden con Obama.

Junto con el respaldo de Jones, Biden cuenta con el respaldo de una gran cantidad de legisladores negros de Florida, entre ellos representantes demócratas del estado. Wengay Newton, Clovis Watson, Ramon Alexander, Barbara Watson y Tracie Davis. El senador estatal Perry Thurston también ha apoyado la campaña de Biden.

Ellos se encuentran entre los demócratas legislativos que fueron los primeros en apoyarlos.

En mayo, Biden estaba recibiendo el apoyo de 23 de los 64 demócratas de la Legislatura de Florida, una muestra temprana de la fuerza de su campaña en Florida.

«Es una lista diversa de partidarios que sin duda muestra su apoyo aquí», dijo en ese momento el representante demócrata de Florida Joe Geller, quien ayudó a reunir el respaldo de Biden. «No sólo creo que puede ganar, sino que también puede desatar las facciones del Partido Demócrata.»

Ha mantenido una ventaja constante en Florida. En el promedio de Real Clear Politics de las encuestas primarias de Florida, Biden tiene una ventaja de 15 puntos sobre el campo.

Esa ventaja se debe a que el campo demócrata aún no ha entrenado su enfoque en Florida, cuyas primarias del 17 de marzo han conducido a una atención menos temprana de los candidatos que en los ciclos electorales anteriores.

Fuente: Polítco