Aid for Aids destinará fondos para programas que impactan a venezolanos

(27 de noviembre de 2019. El Venezolano).- La gala anual en Nueva York de la organización sin ánimo de lucro Aid for Aids, de reciclaje de medicamentos recaudó cerca de 1,3 millones de dólares, que serán destinados a los programas que afectan a los venezolanos, en la región y migrantes en Nueva York, dijo a EFE este martes su director, Jesús Aguais.

El venezolano explicó que además del programa de distribución de medicamentos que hace 18 años tienen en la región, y el más grande del mundo, el dinero también ayudará a la iniciativa de fórmulas lácteas para bebés que no pueden ser amamantados por sus madres con VIH sin tratamiento, para evitar así la transmisión, que comenzaron en 2016.

Ese programa, Sanando Venezuela, se expandió para ofrecer también suplementos nutricionales a niños con malnutrición, incluyendo a huérfanos o que han sido abandonados.

La misión de Aid for Aids y de Aid for Life, su organización hermana en Venezuela para esta iniciativa con los niños, es frenar esta trágica situación y centrarse en los más vulnerables, los recién nacidos, para garantizar su supervivencia.

La meta, según Aguais, es brindar ayuda a los niños "desde el momento en que nacen para poder resguardar el crecimiento de su cerebro y sus habilidades". En este momento, indicó, brindan ayuda a dos mil infantes.

Aguais señaló que Aid for Aids, que fundó en 1996 en Nueva York, es responsable de conseguir medicamentos para el VIH al 16 por ciento de la población en Venezuela y también de llevar medicamentos para enfermedades oportunistas, "que afectan a pacientes VIH cuando no tienen tratamiento", comentó.

Destacó que desde hace cuatro años en Venezuela no existen las pruebas para detectar lo que ocurre con el VIH, lo que dijo ha colocado al país entre los peores del mundo en ese aspecto "algo sumamente grave".

"No hay acceso a estas pruebas, no hay acceso a las pruebas de resistencia, no se sabe realmente lo que está pasando con el VIH, muy complejo esa situación", afirmó.

Explicó que trabajan con la Organización Panamericana de la Salud en la implementación de una hoja de ruta llamada "plan maestro" para la respuesta a la malaria, tuberculosis y el VIH.

También trabajan con la Organización de Naciones Unidas "para poder sobrepasar este obstáculo que se llama ayuda humanitaria. En Venezuela la ayuda humanitaria por años es algo perseguido y nuestro modelo innovador logró garantizar la entrada de los medicamentos sin tener que tener esa lucha".