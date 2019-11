Asamblea Nacional responsabiliza a la dictadura de Maduro por la matanza en Ikabarú

(26 de noviembre de 2019. El Venezolano).- La Asamblea Nacional responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro sobre la masacre efectuada en Ikabarú, estado Bolívar, en donde grupos armados asesinaron al menos seis personas.

El diputado Ángel Medina, abrió el debate durante la sesión de este martes, y acusó al régimen de Maduro por los constantes asesinatos efectuados en Bolívar, que buscan saquear los recursos minerales de la zona.

“Hoy se manchan de sangre quienes lamentablemente están en el poder. En el estado bolívar se han registrado al menos 40 masacres”, aseguró Medina.

En consideración del parlamentario, la dictadura es indolente ante el sufrimiento que vive el pueblo venezolano.

“Utilizan el Arco Minero para establecer negocios y convenios con grupos armados, hacer dinero y, por consiguiente, mantenerse en el poder”, sentenció Medina.

El diputado José Prat, manifestó que “se utiliza el oro como caja chica”, al mismo tiempo, que aseguró que “esto ocurre tras la desastre de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)”.

“Se han sacado debajo de la manga el manejo de este recurso como caja chica, la explotación del oro en Venezuela no es nueva: lo que sí es nuevo es que lo hacen criminales”, agregó.

Por su parte, el asambleísta Freddy Valera, destacó que “el Arco Minero le dio una nueva connotación a la actividad minera, y esto es un problema de Estado. El régimen es responsable de las muertes, del ecocidio y de la violación sistemática que se presenta en el estado Bolívar”.

“Ese oro que producen estos molinos no entran al Banco Central de Venezuela (BCV), tienen la capacidad de sacarlo del país sin pasar la institución bancaria del país. El oro no llega a los hospitales, ni a las escuelas, ni a los acueductos, no se ve en inversiones para el Estado”, acotó Valera.

“La seguridad de ese estado la ejercen los militares, el Sebin, la Dgcim, el gobernador de la entidad. Pero a este gobernador no le preocupan los problemas, él se preocupa es por las minas”, concluyó el parlamentario.