Cantautor argentino Ramiro Quinteros presenta una canción dedicada a los inmigrantes

(25 de noviembre de 2019. El Venezolano).- El tema se llama “Adiós, amigos, adiós” y se encuentra disponible en las plataformas digitales. Ramiro Quinteros es guitarrista, cantante, compositor y productor. Reside en Miami, pero ha hecho el grueso de su carrera en Argentina, donde llegó a grabar dos discos (“Actitud” y “Karma y milagros”).

Empezó en el mundo de la música en la adolescencia y siempre estuvo cercano al rock and roll puro, pero en años recientes ha explorado algo del pop y otros géneros. Ha realizado presentaciones en Colombia y otros países latinoamericanos y ha podido compartir escenario con figuras como Julieta Venegas y Robi Draco.

Quinteros es un artista nato, por lo cual no sorprenderá saber que ha realizado varias incursiones en la actuación, aún de bajo perfil. Fue actor en la novela “Betty en Nueva York”, de Telemundo, por ejemplo. Protagonizó la campaña publicitaria de Sailor Jerry Rum.

También participó en un videoclip de la reguetonera colombiana Tueska y uno de los raperos Lil Baby and Da Baby. “El arte me corre por las venas y todo lo que implique llegar al público y mostrarle mi esencia lo voy a realizar”, asegura. Quinteros no para y para el 2020 tiene planificado continuar con la promoción de “Adiós, amigos, adiós”.

